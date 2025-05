По сюжету, герой, по имени Роберт Робертсон, более известный как Меха-Мэн, теряет свою броню в бою с заклятым врагом и вынужден устроиться на работу обычным диспетчером в центр помощи супергероям, рассказывает 24 Канал.

Игроку в роли Роберта предстоит координировать команду бывших злодеев, которые проходят реабилитацию: отправлять их на задания, развивать навыки, принимать тактические решения и преодолевать кризисные ситуации.

Разработчики обещают, что каждый выбор игрока будет влиять на развитие истории, отношения внутри команды, уровень доверия героев и ситуацию в городе. Они также обещают сочетание нарратива, стратегии и юмора, историю о том, что значит быть героем – даже без плаща, за офисным столом – и привлечение профессионального актерского состава.

Демоверсия Dispatch уже доступна в Steam. Точное содержимое демо не уточняется, но, судя по описанию, пока она доступна лишь на английском языке.

Релиз полной версии Dispatch запланирован на конец 2025 года для ПК (Steam) и неназванных консолей. Над проектом работают разработчики, которые ранее создавали Tales from the Borderlands и The Wolf Among Us.

