За сюжетом, герой, на ім'я Роберт Робертсон, більш відомий як Меха-Мен, втрачає свою броню в бою з заклятим ворогом і змушений влаштуватися на роботу звичайним диспетчером у центр допомоги супергероям, розповідає 24 Канал.

Гравцеві в ролі Роберта належить координувати команду колишніх лиходіїв, які проходять реабілітацію: відправляти їх на завдання, розвивати навички, ухвалювати тактичні рішення та долати кризові ситуації.

Розробники обіцяють, що кожен вибір гравця впливатиме на розвиток історії, стосунки всередині команди, рівень довіри героїв та ситуацію в місті. Вони також обіцяють поєднання наративу, стратегії та гумору, історію про те, що значить бути героєм – навіть без плаща, за офісним столом – і залучення професійного акторського складу.

Демоверсія Dispatch вже доступна в Steam. Точний вміст демо не уточнюється, але, судячи з опису, наразі вона доступна лише англійською мовою.

Реліз повної версії Dispatch заплановано на кінець 2025 року для ПК (Steam) та неназваних консолей. Над проєктом працюють розробники, які раніше створювали Tales from the Borderlands і The Wolf Among Us.

