Эти три высокооцененные игры можно забрать в Steam с огромными скидками

Каждый активный игрок знает, что в таких игровых магазинах, как Steam или Epic Games, можно всегда найти что-то со скидкой. И если вторая компания сейчас не предлагает почти ничего интересного, то в магазине от Valve можно выгодно забрать три очень крутых проекта.

Первая игра

Прежде всего сейчас доступен целый сборник игр серии Monster Hunter 20th Anniversary complete pack от студии Capcom, которая стоит 1 779 гривен, вместо 6 006 гривен.

В нее входят сразу пять проектов:

Monster Hunter: World.

Monster Hunter: Iceborne.

Monster Hunter Rise.

Monster Hunter: Sunbreak.

Monster Hunter: Wings of Ruin.

В Monster Hunter вы берете на себя роль охотника и убиваете свирепых монстров в богатой экосистеме, где вы можете использовать ландшафт и его разнообразных обитателей, чтобы получить преимущество. Игра получила очень хорошие отзывы, хотя они отличаются у разных ее частей.

Обратите внимание: каждая из игр также доступна отдельно со скидками. Например, забрать Monster Hunter: World можно по цене. Скидка – 67 процентов. А Monster Hunter Rise сейчас стоит. Скидка – 60 процентов.

Смотрите 14 минут геймплея Monster Hunter: World от издания IGN: видео

Вторая игра

Игра Dragon's Dogma: Dark Arisen от той же Capcom также была высоко оценена игроками и критиками. Действие игры разворачивается в огромном открытом мире. Игроки отправляются в эпическое приключение с тремя компаньонами, известными как Пешки. Эти напарники сражаются независимо, применяя способности, которые они развили на основе черт, полученных от каждого игрока.

Игру хвалят за великолепную боевую систему, многообразие функций и наполнение мира. Кому-то она напоминает культовую "Готику", а кому-то – Dark Souls.

Сегодня проект 2016 года стоит всего лишь 151 гривну вместо 949 гривен. Скидка составляет 84 процента.

Немного геймплея Dragon's Dogma: Dark Arisen от IGN: видео

Третья игра

Наконец, если вы не хотите убивать монстров и исследовать фэнтезийные миры, вам может понравиться Forza Horizon 5, выпущенная в 2021 году. Игра предлагает гонки на автомобилях в ярких открытых ландшафтах Мексики.

Предложение состоит из трех частей, каждая из которых сейчас стоит половину своей обычной цены:

Forza Horizon 5 – Standard Edition, которую отдают за 599 гривен вместо 1 199 гривен.

вместо 1 199 гривен. Forza Horizon 5 – Deluxe Edition, за которую просят 799 гривен вместо 1 599 гривен ранее.

вместо 1 599 гривен ранее. Forza Horizon 5 – Premium Edition обойдется вам в 999 гривен вместо 1 999 гривен.

Обратите внимание, что это предложение действует только до 14 марта.