Steam запретил сразу целую категорию специфических видеоигр

Цифровой магазин видеоигр от Valve изменил правила по размещению проектов, запретив публиковать в Steam целую категорию игр со специфической механикой.

Valve обновили политику в отношении рекламы в Steam, запретив разработчикам хитрый способ зарабатывать на геймерах, информирует 24 Канал со ссылкой на документы Steamworks.

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Никакой обязательной рекламы в играх

Обновленная документация на странице Steamworks ужесточила правила Valve по рекламе на платформе Steam.

В соответствии с изменениями, разработчики, которые выпускают проекты в этом цифровом магазине не имеют права "использовать платную рекламу как бизнес-модель в своей игре".

Другими словами, студиям строго запрещено наполнять игровой процесс рекламой:

которую невозможно пропустить;

за просмотр которой игроки получат вознаграждения;

с которой пользователи обязательно должны взаимодействовать, чтобы продолжить игру.

Это нововведение было положительно встречено геймерами, которые считают решение Valve обоснованным и правильным.

Интересно, что в играх, которые могут выходить в Steam все еще разрешена внутриигровая реклама другого сорта. В частности, речь о "продакт-плейсменте" настоящих брендов, как вот реклама на форме футболистов в EA FC 25 и тому подобное.