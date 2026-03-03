Трейлер нового инди-симулятора футбола взглянули почти в 5 миллионов раз: в чем фишка игры
- Инди-игра Eye of the Match позволяет игрокам стать судьей системы VAR, решая судьбу футбольных матчей.
- Трейлер игры набрал более 4,7 миллиона просмотров за 3 дня, но дата релиза еще не объявлена.
В сети завирусилась интересная футбольная видеоигра от инди-разработчика, которая даст геймерам возможность испытать себя в роли судьи системы VAR.
Лучшим решением для рекламы своей игры может быть выложить ее трейлер в соцсетях, по крайней мере это сработало в случае с Eye of the Match, сообщает 24 Канал.
Eye of the Match разорвала соцсети?
Инди-разработчик Андре Кардозо поделился в X видеороликом игрового процесса будущей видеоигры под названием Eye of the Match.
В нем игроки примерят на себя роль футбольного судьи системы VAR и будут решать судьбу поединков, следуя букве закона.
Всего за 3 дня трейлер проекта набрал более 4,7 миллиона просмотров и более 96 тысяч лайков.
Трейлер игры: смотрите видео
Желтая карточка? Красная карточка? Это зависит от вас. Как виртуальный судья, вы несете ответственность за проверку повторов футбольных матчей, выявление нарушений и наказание тех, кто не соблюдает правила,
– говорится в описании игры в Steam.
Сейчас Eye of the Match не имеет даты релиза, однако Кардозо обещает, что демоверсия игры появится уже на следующем фестивале новинок Steam.
Что такое Steam Next Fest?
Steam Next Fest – это фестиваль демоверсий в цифровом магазине Valve.
На февральском мероприятии геймерам было доступно более 3,9 тысяч видеоигр.
Следующее подобное событие планируется летом. Summer 2026 Next Fest пройдет с 15 по 22 июня 2026 года.