Игрок The Finals показал, как доминировать над оппонентами с помощью офисного стула

Трюк от игрока шутера The Finals превратил обычный офисный стул в смертоносную машину для убийств, которая поможет вам справиться даже с несколькими врагами одновременно.

В новом многопользовательском шутере The Finals существует множество мощных комбо и стратегий, помогающих игрокам эффективно расправляться с соперниками.

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Однако для чего придумывать что-то экстравагантное, если самые простые и очевидные вещи часто самые гениальные?

Это подтвердил пользователь Reddit под ником Double0Kills, который поделился с сообществом своим способом превращения офисного стула в смертоносное оружие.

Прикрепив к нему четыре турели, игрок взял стул в руки и начал ходить картой, убивая всех несчастных, кто попадался на его пути.

Интересный трюк в The Finals – смотреть видео

Стул служит отличным щитом от пуль, а еще с помощью турелей мало того, что просто испепеляет врагов, но еще и лазерными прицелами помогает точно определять, где находятся вражеские игроки.

Итак, обязательно попробуйте этот трюк, чтобы сделать оппонентам кровавый сюрприз.