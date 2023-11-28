В The Game Awards могут появиться новые номинации – какие варианты рассматривают

Одна из самых главных наград видеоигровой индустрии может пополниться сразу несколькими номинациями, рассказал журналист и легендарный ведущий The Game Awards Джефф Кили.

Ночью 8 декабря состоится юбилейная церемония The Game Awards 2023 на которой кроме многочисленных премьер, геймеров ожидает награждение победителей сразу в 31 номинации.

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Правда, нынешнее мероприятие может стать последним, на котором будет представлено именно такое количество категорий. Об этом сообщил бессменный ведущий церемонии Джефф Кили во время трансляции на Twitch.

По словам Кили, комитет The Game Awards рассматривает возможность ввести такие номинации как "Лучший ремейк" и "Лучший актер второго плана", но пока все еще идет обсуждение плюсов и минусов такого решения.

Награду за лучший ремейк раздумывают добавить после безумного успеха "обновленных" версий Dead Space и Resident Evil 4. Однако сомнения вызывает тот факт, что далеко не каждый год выходит достаточное количество достойных и подходящих для номинации проектов.

В то же время еще одну статуэтку для актеров могут добавить через все чаще использование технологии захвата движения в сюжетных проектах, поэтому справедливо, что актеры второго плана также заслуживают признания.

Правда, в этом случае Кейли объяснил, что сомнения вызваны тем, что The Game Awards часто критикуют за сосредоточение на сюжете игр, поэтому такая номинация может не понравиться зрителям.