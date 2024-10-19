В TikTok стало вирусным видео, которое якобы демонстрирует игровой процесс GTA 6

Поклонники игр Rockstar спорят относительно подлинности вирусного видео с TikTok, которое позиционируют как кадры игрового процесса Grand Theft Auto 6.

Свежая "утечка" GTA 6 появилась в TikTok, а мнения геймерского сообщества относительно ее подлинности сильно разделились.

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Настоящее или нет? Идут словесные баталии

Поскольку Rockstar продолжают свое рекордное молчание, то жаждущие информации поклонники франшизы Grand Theft Auto обсуждают в сети буквально любые слухи и "утечки".

Наибольшую популярность среди последних подобных случаев получил ролик, который якобы демонстрирует игровой процесс будущей новинки.

В коротком видео с TikTok показана маленькая улочка, очень похожая на район Винвуд в Майами, где персонажка (в режиме от первого лица) садится в припаркованное авто.

Также в кадре заметили фургон с логотипом похожим на Amazon Prime, где вместо последнего слова на самом деле написано "Crime".

Эта элегантная шутка является фирменным показателем пародийности игр Rockstar, поэтому те геймеры, которые считают ролик настоящим зацепились за нее как за весомый аргумент.

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В то же время другие пользователи узнали на одной из машин эмблему Corvette, а Rockstar известны тем, что никогда не лицензируют настоящие марки машин.