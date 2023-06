Игрок Zelda: Tears of the Kingdom построил в игре собственный HIMARS – удивительное видео

Продолжая длинный список самых разнообразных устройств, созданных в Zelda: Tears of the Kingdom, геймер сконструировал свой вариант ракетной системы HIMARS. Невероятное видео – в материале.

Поклонники Zelda: Tears of the Kingdom не устают придумывать невероятные устройства в проекте, который уже успел стать одной из лучших игр в истории.

Практически сразу после запуска Tears of the Kingdom сеть заполонили видео с различными конструкциями.

С каждым днем игроки создавали все более сложные устройства, пока дело не дошло до смертоносных дронов и других механизмов, заставивших Линка фактически забыть о ближнем бое.

Со временем был создан целый сабредит с целью демонстрации инженерных изобретений, созданных поклонниками игры.

Недавно настоящей звездой на нем стал пользователь под ником twolf201, опубликовавший видео, где продемонстрировал ракетную установку, вдохновленную известной системой HIMARS.

Правда, в мире Hyrule ракеты работают несколько иначе. На видео показано, как Линк запускает две стрелы, по одной в каждую из машин, чтобы активировать прикрепленные к ним ракеты, после чего устройства взлетают в небо.

HIMARS в новой Зельде: видео

Затем включается следующая степень ракеты, что резко меняет ее курс и она заканчивает свой полет точь-в-точь посреди вражеского лагеря.

Несколько знаков вопроса над обескураженными врагами исчезают, когда прилетает вторая ракета. Обломки от взрывов даже пролетели мимо Линка, к счастью, просто обойдя его.

, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступна эксклюзивно на консоли Nintendo Switch.