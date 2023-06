Гравець Zelda: Tears of the Kingdom збудував у грі власний HIMARS – дивовижне відео

Продовжуючи довгий список найрізноманітніших пристроїв, створених у Zelda: Tears of the Kingdom, геймер сконструював власний варіант ракетної системи HIMARS. Неймовірне відео – у матеріалі.

Шанувальники Zelda: Tears of the Kingdom не втомлюються вигадувати неймовірні пристрої в проєкті, який вже встиг стати однією з найкращих ігор в історії.

Практично одразу після запуску Tears of the Kingdom мережу заполонили відео з різноманітними конструкціями.

Щодня опісля гравці створювали все складніші пристрої, доки справа не дійшла до смертоносних дронів та інших механізмів, які фактично змусили Лінка забути про ближній бій.

З часом було створено цілий сабредіт з метою демонстрації інженерних винаходів, створених шанувальниками гри.

Нещодавно справжньою зіркою на ньому став користувач під ніком twolf201, який опублікував відео, де продемонстрував ракетну установку, натхненну відомою системою HIMARS.

Щоправда, у світі Hyrule ракети працюють трішки інакше. На відео показано, як Лінк запускає дві стріли, по одній у кожну з машин, щоб активувати ракети, прикріплені до них, опісля чого пристрої злітають в небо.

HIMARS у новій Зельді: відео

Потому вмикається наступний ступінь ракети, що різко змінює її курс і вона закінчує свій політ точнісінько посеред ворожого табору.

Кілька знаків питання над збентеженими ворогами зникають, коли влучає друга ракета. Уламки від вибухів навіть пролетіли повз Лінка, на щастя, просто оминувши його.

, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступна ексклюзивно на консолі Nintendo Switch.