ВСУ понадобился бы – игрок Zelda: Tears of the Kingdom построил в игре невероятный ударный дрон

Креативный геймер поразил сеть, показав свой невероятный проект в Zelda: Tears of the Kingdom – настоящий ударный дрон, способный уничтожить целый вражеский лагерь. Интересное видео – в материале.

Zelda: Tears of the Kingdom уже стала одной из лучших видеоигр в истории и ее поклонники еще долго будут радовать геймерское сообщество разного рода интересностями, которые стали возможны благодаря инновационным механикам проекта, сообщает 24 Канал.

Читайте также Оставили след в истории: 5 видеоигр, навсегда изменивших индустрию

В то время как Breath of the Wild создала беспрецедентный открытый мир, наполненный игровыми возможностями, ее сиквелу удалось превзойти предшественницу почти во всех областях.

В значительной степени это произошло благодаря сочетанию "Fuse" и "Ultrahand" – двух новых способностей, позволяющих игрокам создавать бесконечное количество странных механизмов, чтобы преодолевать многочисленные вызовы игры.

И хотя игра в первую очередь новая Zelda поощряет конструировать транспорт для облегчения собственного передвижения, игроки быстро научились создавать себе смертоносных компаньонов, которые помогают в драках с враждебными юнитами.

Впечатлил в этом плане работник издания GameSpot Макс Блюменталь, который потратил несколько дней на создание смертоносного ударного дрона

Видео с возможностями его последней итерации стало вирусным в твиттере, продемонстрировав как интересный механизм с легкостью истребил целый вражеский лагерь.

Удивительный дрон в Tears of the Kingdom: видео

Автор смертоносного устройства поделился подробной инструкцией по его созданию, что позволит желающим геймерам воспроизвести дрон в своем прохождении.

Инструкция: видео

Заметьте, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступна только на консоли Nintendo Switch.