Gamescom 2025 принес немало интересных анонсов, среди которых выделился новый проект польской студии One More Level, известной созданием серии Ghostrunner, информирует 24 Канал.

Интересно Новый украинский шутер DDoD объединит концепцию с Prey с антуражем серии STALKER

Очередной соулзлайк или новое дыхание для жанра?

Им стала игра под названием Valor Mortis – амбициозный соулзлайк от первого лица, который представит геймерам альтернативную версию времен наполеоновских войн, приправленную темным фэнтези.

Игроки возьмут под контроль Уильяма – солдата Французской Имперской Армии, который пал на поле боя, но таинственным образом вернулся к жизни.

После воскрешения, его ждет путешествие по Европе, охваченной неизвестной чумой и разнообразными ужасами.

Трейлер игры – смотрите видео

По словам разработчиков, Valor Mortis предложит "совершенно новый взгляд на соулзлайки", что станет возможно благодаря сочетанию узнаваемых элементов популярного жанра и собственных наработок студии.

В частности, в трейлере, который представили на презентации Gamescom: Opening Night Live, как и Call of Duty Black Ops 7, изображены зрелищные схватки, которые кроме холодного оружия также включают использование огнестрельных средств поражения.

Кроме того, воскресший солдат сможет использовать сверхъестественные эффекты таинственного вещества под названием Нефтоглобин, чтобы противостоять как внутренним, так и внешним угрозам.

Релиз Valor Mortis намечен на 2026 год для ПК и консолей текущего поколения. Приятным бонусом станет наличие в игре украинской локализации.