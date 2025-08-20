Gamescom 2025 приніс чимало цікавих анонсів, серед яких виділився новий проєкт польської студії One More Level, відомої створенням серії Ghostrunner, інформує 24 Канал.

Черговий соулзлайк чи нове дихання для жанру?

Ним стала гра під назвою Valor Mortis – амбітний соулзлайк від першої особи, який представить геймерам альтернативну версію часів наполеонівських війн, приправлену темним фентезі.

Гравці візьмуть під контроль Вільяма – солдата Французької Імперської Армії, який поліг на полі бою, але таємничим чином повернувся до життя.

Після воскресіння, на нього чекає подорож Європою, охопленою невідомою чумою та сповненою різноманітними жахіттями.

Трейлер гри – дивіться відео

За словами розробників, Valor Mortis запропонує "абсолютно новий погляд на соулзлайки", що стане можливо завдяки поєднанню впізнаваних елементів популярного жанру та власних напрацювань студії.

Зокрема, в трейлері, який представили на презентації Gamescom: Opening Night Live, як і Call of Duty Black Ops 7, зображено видовищні сутички, які окрім холодної зброї також включають використання вогнепальних засобів ураження.

Окрім того, воскреслий солдат зможе використовувати надприродні ефекти таємничої речовини під назвою Нефтоглобін, щоб протистояти як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам.

Реліз Valor Mortis намічений на 2026 рік для ПК та консолей поточного покоління. Приємним бонусом стане наявність у грі української локалізації.