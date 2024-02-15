Valve просит пользователей прекратить вдыхать испарения из вентиляционных отверстий Steam Deck
Источник:Kotaku
Компания, стоящая за такими хитами, как Half-Life, Dota 2 и Portal, попросила пользователей своей портативной консоли Steam Deck не вдыхать испарения из вентиляционных отверстий устройства. Да, они это делали, делают до сих пор, а некоторые и не собираются прекращать.
Не дышать!
Многие из тех пользователей, которые приобрели Steam Deck, впоследствии сообщали в интернете, что они чувствуют странный запах во время игры. Он исходит из отверстий, предназначенных для отвода воздуха и тепла.
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Владельцы консоли говорят, что буквально "не могут перестать вдыхать испарения", настолько они им нравятся. Некоторые описывают этот запах горячего пластика как "почти фруктовый" и даже просят выпустить на Рождество свечу с таким же ароматом.
Это даже стало своеобразным мемом среди владельцев Steam Deck. Люди уж слишком часто пишут в интернете, как сильно они наслаждаются этим характерным запахом.
На этом рендере видно отверстия для отвода тепла / Фото Valve
Наконец, кто-то догадался спросить об этом саму компанию Valve, ответственную за разработку и выпуск приставки. Оказалось, что разработчики не рекомендуют этого делать.
Пользователь Reddit Metapod100 поделился скриншотом, на котором он спрашивает у службы поддержки Steam, "безопасно ли вдыхать выхлопные газы" из верхнего вентиляционного отверстия Steam Deck. Автор отметил, что люди, которые наслаждаются этим запахом, стали "чем-то вроде мема", и признал, что многим это действительно нравится.
Ответ Valve был довольно ожидаемым:
Как и в случае со всей электроникой, в целом не рекомендуется вдыхать выхлопные газы вашего устройства. Хотя общее использование не вызывает беспокойства с точки зрения безопасности, следует избегать прямого вдыхания паров, выходящих из вентиляционных отверстий устройства,
– заявили в службе поддержки Steam.
Команда поддержки Valve также добавила, что, хотя они и "понимают", что это стало мемом, они все равно хотят, чтобы владельцы Steam Deck воздержались от такого поведения ради безопасности собственного здоровья.