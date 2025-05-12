В сети оказались даты квалификационных матчей The International 2025

Valve готовит почву для главного события года в мире Dota 2 –большого турнира The International 2025. Компания уже определила даты региональных квалификаций, а также поделилась деталями относительно нового формата турнира, который в этом году будет иметь швейцарскую систему и обновленный подход к отсеиванию команд.

Когда ждать отборы

В ожидании The International 2025, одного из самых престижных турниров по Dota 2, Valve постепенно раскрывает детали предстоящего события. Организаторы уже начали продавать билеты, а это значит, что приближаются отборочные соревнования. Аналитик Бен "Noxville" Стеенхайзен обнаружил в коде клиента Dota 2 информацию о запланированных датах региональных отборов – с 7 по 24 июня 2025 года. Хотя компания пока не предоставила официального подтверждения и не запустила это обновление в игру для всех, все указывает на то, что в ближайшее время следует ожидать соответствующее заявление, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

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Финальная фаза продлится с 11 до 14 сентября. В ней примут участие восемь сильнейших команд, которые начнут в верхней сетке с выбыванием после двух поражений. Все матчи, кроме гранд-финала, будут играть до двух побед, а финальная схватка – до трех. Посев команд будет зависеть от их результатов в швейцарском этапе.

Призовой фонд The International 2025 пока не объявлен. Его размер будет зависеть от продаж будущего компендиума. В предыдущие годы сумма уменьшилась из-за изменения формата Battle Pass, однако ходят слухи, что Valve может вернуться к классической модели с богатым косметическим контентом, что потенциально повысит доходы.

Кроме основного турнира, организаторы анонсировали конкурс косплея с призовым фондом 18 500 евро. Офлайн-отбор пройдет 11 сентября вблизи арены в Гамбурге, а десять финалистов выступят на сцене TI14. Победителей определят в четырех номинациях: "Лучшее выступление", "Лучшее техническое исполнение", "Выдающаяся трансформация" и "Выбор жюри".

Напомним, что победителями прошлогоднего турнира стали Team Liquid, которые со счетом 3:0 обыграли Gaimin Gladiators в финале.