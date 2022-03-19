Valve объяснила, почему заблокировала выплаты разработчикам из Украины, России и Белоруссии

Компания Valve в новом письме объяснила, почему заблокировала выплаты авторам из Украины, России и Белоруссии. Согласно новым данным, только последним нужно уже открывать счета в зарубежных банках.

Вчера мы рассказывали вам о том, что Valve одновременно заблокировала выплаты разработчикам из Украины, России и Белоруссии. Пользователям сети такое решение показалось очень странным, мол, как в эту когорту попала еще и наша страна. А потому неудивительно, что украинские разработчики и обычные геймеры начали штурмовать соцсети Valve.

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Valve объяснила, почему остановила выплаты разработчикам из Украины

Отметим, что с ответом ее представители не заставили себя ждать, а уже через несколько часов новое сообщение с разъяснениями начали получать разработчики из Украины, России и Беларуси. Если коротко, то такая блокировка произошла из-за изменения политики банка, с которым сотрудничает Valve.

Он попросил представителей компании предоставить дополнительную информацию о банках-посредниках, через которые разработчики из Украины, России и Беларуси получали безналичные выплаты. Сейчас Valve разбирается с его новыми требованиями и настраивает систему, которая будет собирать и обрабатывать такую ​​информацию.

Представители компании предложили два варианта развития этой неприятной ситуации: дождаться возобновления выплат на действующие счета или указать реквизиты банка, зарегистрированного за пределами трех вышеупомянутых стран. Также они пообещали, что все разработчики получат честно заработанные средства.

А теперь перейдем к самому интересному. В своем письме Valve указала, что собирает дополнительную информацию о банках-посредниках разработчиков из Украины и России. То есть, кажется, они все же смогут получать выплаты на действующие счета. А вот сделки с белорусскими банками она в будущем вообще не планирует проводить.

Почему от такого решения Valve и его банка-партнера пострадали только белорусы непонятно, а также очень странно, что подобные санкции вообще не затронули разработчиков из страны-агрессора. Кажется, кто-то просто хочет усидеть на двух стульях и не нарваться на жесткую критику какой-то из сторон.

Пример нового письма / Фото с твиттера Andrew Yatsenko