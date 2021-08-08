Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: "вечнозеленая" GTA V и методы Лары Крофт
Источник:24 канал
Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент, а мы собираем лучшие их работы. На этой неделе они нашли забавные пончики, а также показали методы работы Лары Крофт.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: правда о Марио и женские доспехи в играх
10 место – А потом нужно написать "GG EZ"
Количество лайков – 7 тысяч
Автор – juliashing101
Когда ваш оппонент лучше, чем вы думали
9 место – X-пончик
Количество лайков – 11 тысяч
Автор – altmorty
8 место – Игры с огнем
Количество лайков – 12 тысяч
Автор – Filthyf69420
Я играю в видеоигры в 2 ночи:
Моя мама:
7 место – Логика в GTA
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – Eddie-Edwins
Болид – 124 мили в час
Какая-то Toyota, 1994 года выпуска – 153 мили в час
6 место – Есть что вспомнить
Количество лайков – 41 тысяча
Автор – aFROGalypse
Психолог: были ли в вашем детстве какие-то травмирующие события?
Я в 12 лет:
5 место – Классика
Количество лайков – 42 тысячи
Автор – I_need_to_learn_more
Когда ваше снаряжение выглядит нелепо, но имеет лучшие показатели в игре:
4 место – Мем с нулевых
Количество лайков – 44 тысячи
Автор – FaithlessnessKind939
Первый темнокожий протагонист в GTA и его дебютная миссия:
Украсть велосипед.
3 место – Есть чем гордиться
Количество лайков – 48 тысяч
Автор – jodudeit
Когда вы прошли игру на 100%, а теперь вынуждены придумывать для себя новые квесты:
– Это весь сыр, который можно найти в игре
2 место – Приспешники для этого и нужны
Количество лайков – 71 тысяча
Автор – KaiWolf1898
Лара к антагонисту: нет, я тебя не убью, я не такая!
Лара к его приспешникам:
1 место – "Вечнозеленая" Grand Theft Auto V
Количество лайков – 80 тысяч
Автор – Jaywayy2litt