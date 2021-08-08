Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: "вечнозеленая" GTA V и методы Лары Крофт

Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент, а мы собираем лучшие их работы. На этой неделе они нашли забавные пончики, а также показали методы работы Лары Крофт.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: правда о Марио и женские доспехи в играх

10 место – А потом нужно написать "GG EZ"

Количество лайков – 7 тысяч

Автор – juliashing101

Когда ваш оппонент лучше, чем вы думали

9 место – X-пончик

Количество лайков – 11 тысяч

Автор – altmorty

8 место – Игры с огнем

Количество лайков – 12 тысяч

Автор – Filthyf69420

Я играю в видеоигры в 2 ночи:

Моя мама:

7 место – Логика в GTA

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – Eddie-Edwins

Болид – 124 мили в час

Какая-то Toyota, 1994 года выпуска – 153 мили в час

6 место – Есть что вспомнить

Количество лайков – 41 тысяча

Автор – aFROGalypse

Психолог: были ли в вашем детстве какие-то травмирующие события?

Я в 12 лет:

5 место – Классика

Количество лайков – 42 тысячи

Автор – I_need_to_learn_more

Когда ваше снаряжение выглядит нелепо, но имеет лучшие показатели в игре:

4 место – Мем с нулевых

Количество лайков – 44 тысячи

Автор – FaithlessnessKind939

Первый темнокожий протагонист в GTA и его дебютная миссия:

Украсть велосипед.

3 место – Есть чем гордиться

Количество лайков – 48 тысяч

Автор – jodudeit

Когда вы прошли игру на 100%, а теперь вынуждены придумывать для себя новые квесты:

– Это весь сыр, который можно найти в игре

2 место – Приспешники для этого и нужны

Количество лайков – 71 тысяча

Автор – KaiWolf1898

Лара к антагонисту: нет, я тебя не убью, я не такая!

Лара к его приспешникам:

1 место – "Вечнозеленая" Grand Theft Auto V

Количество лайков – 80 тысяч

Автор – Jaywayy2litt