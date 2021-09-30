Верданск снова взорвут: появился трейлер 6 сезона Call of Duty: Warzone

Кинематографический трейлер для нового сезона Call of Duty: Warzone анонсирует возвращение известного персонажа серии и тотальное уничтожение Верданска. Подробнее в материале.

Королевская битва от Activision и Raven Software непрерывно развивается, а новый сезонный контент постоянно связывает ее с другими актуальными релизами серии Call of Duty еще с момента запуска Warzone в 2020 году. Трейлер к последнему общему сезону Warzone и Black Ops Cold War перед выходом новой части Vanguard анонсирует возвращение известного героя франшизы и полное уничтожение карты Верданськ.

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Новый кинематографический трейлер 6 сезона показывает Рассела Адлера – главного героя Call of Duty: Black Ops Cold War, в которой ему по сюжету существенно промыли мозги. В видео видно как Адлер вспоминает, что видел бомбы сосредоточенные по подземельям Верданска, которые в последующих кадрах вражеский наемник Стич пытается обезвредить.

Ближе к концу видео, когда Адлер приходит в себя он говорит многозначительную фразу: "Боже, что я натворил?", а на фоне этого Верданск разрушается серией мощных подземных взрывов.

Трейлер 6 сезона Warzone



Поэтому, скорее всего, в течение следующего сезона геймеры будут играть на существенно видоизмененной взрывами карте, однако точно неизвестно коснулась ли катастрофа всех районов карты.

Кроме этого, новый сезон, стартующий 7 октября, похоже, станет последним в котором поклонники Warzone смогут сыграть на полях битвы такого родного им Верданска, ведь с выходом Vanguard, запланированным на ноябрь этого года, королевская битва получит новую огромную карту Pacific, которая забросит игроков на остров на Тихоокеанском фронте Второй мировой войны.

Джунгли, пещеры и небольшие поселения будут разбросаны на поле боя и обеспечат геймерам новые впечатления на десятки часов геймплея, а пока поклонники с нетерпением ожидают что еще для них готовят разработчики из Raven Software.