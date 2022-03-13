Видеоигр становится все меньше: компания Koch Media покидает российский рынок

Компания Koch Media также решила покинуть игровой рынок страны-агрессора. Ее представители уже удалили свои видеоигры из местных онлайн-магазинов.

Количество игровых компаний и студий, которые вводят санкции против России, с каждым днем увеличивается. А вчера к их числу решили присоединиться и разработчики видеоигр с Koch Media.

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Koch Media уже заблокировала свои игры в России

Сразу же стоит отметить, что представители этой компании заблокировали свои игры на территории России без официальных заявлений. Они просто взяли и удалили свои видеоигры из местных магазинов. Поэтому русские игроки теперь могут играть только в те игры Koch Media, которые приобрели ранее.

Наверное, все геймеры знают, что этой компании принадлежит немало разработчиков видеоигр. В частности, студии 4A Games, Deep Silver, Warhorse Studios, Flying Wild Hog, Volition, Prime Matter и многие другие.

Интересно, что под санкции попала и игра Pathfinder: Kingmaker, разработанная российской студией Owlcat Game. В целом на территории страны-агрессора теперь заблокированы следующие видеоигры: Metro, Saints Row, Dead Island, MotoGP, Hot Wheels Unleashed, Painkiller и другие.

Также добавим, что компания Koch Media уже перечислила 500 тысяч долларов в фонды, которые помогают украинцам, пострадавшим от вероломного вторжения российских орков.

Sony не останавливается

Также в этом материале хотим упомянуть еще одну инициативу компании Sony. Теперь ее видеоигры недоступны для российских геймеров. Дело в том, что вчера она заблокировала доступ к своим играм в русском Steam. Причина очевидна для всех, поэтому представители Sony даже не комментировали такое решение. Также добавим, что пока неизвестно, могут ли российские пользователи покупать ее видеоигры в Epic Games Store.