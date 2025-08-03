Фавориты IEM Cologne 2025 из Counter-Strike 2 – Team Vitality неожиданно покинули турнир в полуфинале, тем самым прервав невероятную серию из 37 побед подряд.

IEM Cologne 2025 определит триумфатора уже сегодня, 3 августа в 18:00 по киевскому времени в поединке между Spirit и MOUZ. Последние выбили из турнира фаворитов из Team Vitality, закончив их невероятную серию, информирует 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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Конец эры Vitality?

До полуфинального поединка IEM Cologne 2025, MOUZ в течение года семь раз встречались со своими заклятыми соперниками из Vitality и каждый раз покидали сервер в статусе проигравших.

Однако, в этот раз, фортуна была на стороне "мышек", которые смели со своего пути грозных подопечных Дэна "apEX" Мадесклера и лишили их возможности защитить свой титул IEM Cologne.

Прихильники кіберспорту затамували подих в очікуванні фіналу IEM Cologne 2025. Воно й не дивно, адже, за прогнозами Favbet, Spirit вийде з турніру тріумфатором. Коефіцієнти на цей поєдинок: Spirit – 1.73, MOUZ – 2.11. Більше актуальних прогнозів кіберспорту – на сайті Favbet.

Все началось на Mirage, где сначала ситуацию полностью контролировали Vitality. Однако, MOUZ сумели перевернуть игру со счета 4-8 не в свою пользу, и в конце концов "отдали" лишь один раунд за защиту, выиграв собственный выбор 13-9.

Огромной помощью в этом стало то, что не пошла игра у Матье "ZywOo" Эрбо, который закончил первую карту со счетом 8-19 и рейтингом 0.53, что стало его худшим индивидуальным показателем с 2022 года.

Даже такой раунд от Ropz не помог Vitality – посмотрите видео

Vitality ожидали возможности вернуться в серию на Train, но "мышки" уверенно забрали в свой актив и эту карту со счетом 13:8.

Статистика противостояния / Фото с hltv

Этим поражением Vitality прервали невероятную серию из семи завоеванных титулов подряд и 37 матчей без поражений.

Новый победитель "катедрали" Counter-Strike будет известен уже сегодня вечером.