Команда фильма Minecraft имела в игре частный сервер, а один из актеров построил себе особняк

Во время работы над фильмом Minecraft актеры и съемочная команда создали собственный сервер в игре, чтобы максимально погрузиться в свой проект. Джек Блэк даже построил себе большой особняк с картинной галереей, чтобы доказать, что он не просто какой-то любитель, а настоящий профессионал.

Полное погружение

Как сообщается, что к собственному серверу имели доступ все актеры, что позволило глубже погрузиться в кубический мир. Джек Блэк, исполнитель одной из ролей, настолько увлекся, что построил роскошный особняк на вершине самой высокой горы – с подвалом, художественной галереей и лестницей, которые ведут к его персонажу Стива, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

Смотрите также Создатели фильма по Minecraft уже обсуждают продолжение

Продюсер Торфи Франс Олафссон отметил, что доступ к Minecraft во время работы над фильмом создал атмосферу независимой студии, где все идеи витают в воздухе, а творчество не имеет границ. Хотя не все задумки удалось реализовать, сервер стал пространством экспериментов и вдохновения.

Режиссер ленты Джаред Хесс подтвердил: Джек Блэк не просто играл в Minecraft – он жил в нем. Актер часами сидел в трейлере с Xbox, добывал ресурсы, строил и постоянно генерировал новые идеи. По словам Хесса, Блэк "удивительно увлекся игрой" и доказал, что достоин стоять рядом с самыми преданными игроками.

Сам Джек Блэк признался, что играл не просто для развлечения – это была часть его актерской подготовки.

Я хотел выделиться среди всех, кто что-то строил. Нашел самую высокую гору, проложил туда лестницу и поставил сверху свой особняк. Сделал подвал, повесил картины... даже не знаю, все ли еще оно там,

– вспоминает он.

Олафссон заверил, что все действительно осталось на месте. Он заходил на сервер "недавно" и увидел, что там даже находились двое охранников со съемочной площадки: "Я спросил, или они еще здесь, а они ответили: "О, да!".

Учитывая, что создатели фильма уже обсуждают продолжение, есть вероятность, что когда-то мы сможем увидеть именно тот особняк, который создал Джек Блэк. К сожалению, его изображением никто не поделился.