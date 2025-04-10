Команда фильма Minecraft имела в игре частный сервер, а один из актеров построил себе особняк
- Команда фильма Minecraft создала частный сервер в игре для погружения в проект. Доступ к серверу способствовал творчеству и экспериментам.
- Автор Джек Блэк использовал игру как часть своей актерской подготовки и построил роскошный особняк.
Во время работы над фильмом Minecraft актеры и съемочная команда создали собственный сервер в игре, чтобы максимально погрузиться в свой проект. Джек Блэк даже построил себе большой особняк с картинной галереей, чтобы доказать, что он не просто какой-то любитель, а настоящий профессионал.
Полное погружение
Как сообщается, что к собственному серверу имели доступ все актеры, что позволило глубже погрузиться в кубический мир. Джек Блэк, исполнитель одной из ролей, настолько увлекся, что построил роскошный особняк на вершине самой высокой горы – с подвалом, художественной галереей и лестницей, которые ведут к его персонажу Стива, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.
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Продюсер Торфи Франс Олафссон отметил, что доступ к Minecraft во время работы над фильмом создал атмосферу независимой студии, где все идеи витают в воздухе, а творчество не имеет границ. Хотя не все задумки удалось реализовать, сервер стал пространством экспериментов и вдохновения.
Режиссер ленты Джаред Хесс подтвердил: Джек Блэк не просто играл в Minecraft – он жил в нем. Актер часами сидел в трейлере с Xbox, добывал ресурсы, строил и постоянно генерировал новые идеи. По словам Хесса, Блэк "удивительно увлекся игрой" и доказал, что достоин стоять рядом с самыми преданными игроками.
Сам Джек Блэк признался, что играл не просто для развлечения – это была часть его актерской подготовки.
Я хотел выделиться среди всех, кто что-то строил. Нашел самую высокую гору, проложил туда лестницу и поставил сверху свой особняк. Сделал подвал, повесил картины... даже не знаю, все ли еще оно там,
– вспоминает он.
Олафссон заверил, что все действительно осталось на месте. Он заходил на сервер "недавно" и увидел, что там даже находились двое охранников со съемочной площадки: "Я спросил, или они еще здесь, а они ответили: "О, да!".
Учитывая, что создатели фильма уже обсуждают продолжение, есть вероятность, что когда-то мы сможем увидеть именно тот особняк, который создал Джек Блэк. К сожалению, его изображением никто не поделился.