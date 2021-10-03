Волшебный инди-платформер Firegirl: Hack'n Splash Rescue получил дату релиза: яркий трейлер

Студия Dejima объявила дату выхода своего нового проекта – яркого платформера об отчаянной пожарной. Подробнее в материале.

Разработчики из Dejima Games и издатели Thunderful объявили, что их будущий экшн-платформер Firegirl: Hack'n Splash Rescue появится в Steam и на консолях в конце года.

Интересно Инди-игра Handcop стала хитом в сети еще задолго до выхода: забавное видео

Геймерам в сети понравился своеобразный художественный стиль будущей новинки, в котором почти 8-битные спрайты 2D-персонажей ярко выделяются из более привычной 3D-среды.

Непосредственно в игре игрокам придется иметь дело с огнем, но не каждое пламя является таким, каким кажется на первый взгляд. Хитрые пиро-монстры, которых можно найти по всему городу, наносят немало вреда его мирным гражданам.

Однако только городскими пейзажами в Firegirl: Hack'n Splash Rescue не ограничатся, кроме метро и классических зданий, геймерам также придется бороться с разрушительными лесными пожарами. В распоряжении милой пожарной будет шланг со столь высоким давлением воды, что Firegirl сможет использовать его как реактивный рюкзак, а также пожарный топор, с помощью которого можно пробиваться сквозь препятствия и завалы.

Трейлер игры Firegirl: Hack'n Splash Rescue



Между ликвидациями пожаров игрок также сможет использовать полученное вознаграждение для обновления пожарной части, найма полезного персонала и, конечно, оплаты зарплатных счетов. Каждая миссия будет ограничена трехминутным лимитом времени, что заставит геймеров прилагать немало усилий, чтобы спасти как можно больше людей.

Жюльен Рибассен, основатель студии Dejima, заявил, что разработчики "хотели уловить ощущение неминуемой опасности, которая встает перед этим стихийным бедствием, и превратить его в причудливое аркадное приключение". Удался ли создателям их замысел геймеры смогут узнать уже 14 декабря 2021 года на PlatStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S и Nintendo Switch. Пользователи ПК могут прямо сейчас опробовать демоверсию проекта, которая будет доступна до 10 октября.