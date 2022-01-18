Возвращение отца киберспорта: id Software могут работать над возрождением культовой франшизы

Список вакансий студии id Software дал любознательным геймерам своеобразный намек на планы разработчиков по перезагрузке одной из самых известных франшиз в истории видеоигр. Детальнее об этом – в материале.

Можно долго спорить о том, как возник киберспорт и какая игра стала первооткрывателем в этой области, однако одно известно точно – первый официальный турнир был проведен по Quake.

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Со времен релиза первой "Кваки" прошло уже более 25 лет, а от выпуска последней сюжетной игры серии 16, и вот обновленный список вакансий на сайте материнской компании id Software – ZeniMax дал поклонникам серии все основания ожидать возрождения культовой франшизы.

Еще осенью прошлого года компания объявила о поиске специалистов для работы над "классической серией FPS". А недавнее обновление вакансий утверждает, что в команду нужны новые сотрудники для создания научно-фантастического проекта уровня ААА.

В частности, ищут художников с большим опытом в жанре фантастики. Обязанности включают в себя проектирование дизайна мощного оружия, необычных транспортных средств и "декораций" окружающего мира.

Геймплей Quake 4 / скриншот из ютуба

Это, конечно, может быть новый DOOM, однако вероятность этого не слишком высока, а значит, у геймеров почти нет сомнений в том, что id Software работает над следующей частью легендарного шутера Quake.

Ожидается, что это будет своего рода перезапуск всей франшизы, как это было с тем же DOOM в 2016 году. Слухи, которые начали появляться в сети после объявления вакансий, утверждают, что новый Quake создается в сотрудничестве с MachineGames и получит полноценную сюжетную кампанию и, конечно, классический для серии многопользовательский режим.