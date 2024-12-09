Продолжение культовой ролевой игры бьет рекорды Steam по количеству игроков еще до выхода

Сиквел известной ролевой игры в жанре экшен Path of Exile 2, стал одной из самых популярных игр в Steam за все время. Несмотря на определенные технические проблемы на старте, игра достигла пика в 578 569 одновременных игроков, что позволило ей занять 15-е место в рейтинге Steam по количеству игроков в онлайне за всю историю.

Согласно данным SteamDB, сиквел превзошел свою предшественницу, Path of Exile, пиковое количество одновременных игроков которой составляло 229 000 за 11 лет существования, сообщает 24 Канал. Примечательно, что Path of Exile 2 опередила другие крупные игры, такие как Valheim (502 000), Terraria (489 000) и Marvel Rivals (480 000).

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Не простой старт и реакция сообщества

Запуск раннего доступа к Path of Exile 6 декабря ознаменовался нестабильной работой серверов, длинными очередями на вход и проблемами с соединением. Однако разработчики игры, Grinding Gear Games, быстро отреагировали, решив большинство основных проблем в течение 24 часов.

Несмотря на начальные неудачи, игра получила положительный отзыв от сообщества. За первые выходные пользователи Steam оставили более 37 000 отзывов с общей оценкой 81%, которые были отнесены к категории "очень положительных".

Что нового в Path of Exile 2

В отличие от бесплатной модели оригинальной Path of Exile, доступ к Path of Exile 2 Early Access пока является платным. Игра доступна на ПК (через Steam, Epic Games Store и отдельный клиент), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Однако, как только игра выйдет из раннего доступа, она перейдет на модель free-to-play, подобную своей предшественнице.

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Ранний успех Grinding Gear Games с Path of Exile 2 доказывает неизменную популярность франшизы, которая уже давно стала культовой. Фанаты с нетерпением ждут дальнейших улучшений и полноценный выход игры, а значит в будущем нас может ждать больше рекордов.