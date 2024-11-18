Разработчики STALKER 2 сообщили время выхода игры в Украине и мире

GSC Game World готовится к релизу своей игры S.T.A.L.K.E.R. 2, которую с нетерпением ждут во всем мире. Создатели сообщили точное время выхода игры в разных временных зонах. Известно когда S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет и в Украине.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается 20 ноября, как сообщает 24 Канал. Все, кто ожидает сыграть в продолжение культовой серии в Украине, смогут это сделать в 18:00 по Киевскому времени.

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Напомним, что игра доступна на ПК в Steam и консолях Xbox. Кстати, на Xbox S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступным в подписке Game Pass Ultimate.

Ранее компания поделилась системными требованиями к игре, чтобы игроки имели возможность обновить свои системы, чтобы получить максимальный опыт от погружения в Зону.

Кроме того, накануне некоторые тестеры на Reddit поделились информацией о стабильности S.T.A.L.K.E.R. 2 на Xbox Series X. Они рассказали, что обещанные 60 FPS в игре не стабильны, однако игроки ожидают, что это исправят патчами пострелизной поддержки.

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Кстати, игра уже доступна для предварительной загрузки на консолях Xbox и на прошлой неделе она получила патч на 17 гигабайт.