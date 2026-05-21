Геймеры уже нашли способ быстро открыть все авто в Forza Horizon 6

За считанные дни после релиза Forza Horizon 6 игроки умудрились найти способ, чтобы легко открыть все автомобили в хитовом симуляторе гонок.

Игрокам Forza Horizon 6 больше не придется ломать голову над тем где же заработать деньжат, чтобы разблокировать для себя какой-то интересный автомобиль, информирует 24 Канал.

Как встретили японское автомобильное приключение?

Релиз Forza Horizon 6 стал одним из крупнейших запусков видеоигр последнего времени.

Проект от Playground в первый же день побил рекорд игр Xbox в Steam, установив пиковый онлайн в более 273,1 тысячи пользователей.

В дополнение, критики просто в восторге от нового симулятора гонок, а его рейтинги на metacritic впечатляют – 91/100 и 89/100 на Xbox и ПК соответственно.

Новый стандарт для гонок в открытом мире уже здесь, и это действительно шедевральная работа,

– отмечает Люк Рейли из IGN.

Как открыть все авто в Forza Horizon 6?

Геймеры обнаружили фундаментальные принципы создания "денежной фермы" в игре, информирует gamesradar+.

По сути, метод заключается в том, чтобы настроить все вспомогательные функции управления и отпустить свой автомобиль ездить самостоятельно, "фармя" для вас игровой опыт и деньги.

Подробнее об этом "эксплойте" рассказал ютуб-блогер XMBWesley. В своем примере он использовал авто Subaru Impreza 22B-STI версии 1998 года, поскольку оно имеет ряд бонусов, которые максимизируют вознаграждения.

Игрок настроил максимальную помощь для водителя, которая фактически начала управлять автомобилем за него.

Также блогер поделился кодом собственной трассы, на которой вас ожидает куча препятствий, что помогут быстрее накапливать опыт и средства.

Заработанное таким образом богатство можно использовать чтобы выкупить все автомобили, что сейчас доступны в игре.

Правда, если вы хотите воспользоваться этим методом, то лучше поспешить, пока разработчики не убрали такую возможность.

Какой план разработчиков по поддержке проекта?

Playground Games подтвердила, что планирует активно поддерживать игру после релиза, взяв за пример модель из игры-предшественницы Forza Horizon 5.

Поэтому в будущем геймеров ожидают сезонные обновления, новые авто и большие DLC.

Пока же владельцы Premium Edition уже получат два больших expansion-пака после полноценного выхода игры, а Car Pass будет добавлять по новой машине еженедельно.

Также почти сразу после релиза стартует первый Festival Playlist, который принесет новые автомобили, ивенты и сезонный контент, информирует Windows Central.