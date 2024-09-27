Blizzard планирует новую игру в популярной вселенной, хотя разработка последних провалилась

Разработчики из Blizzard обдумывают шутер на основе своей фундаментальной серии научно-фантастических стратегий StarCraft. Эта информация поступила от Джейсона Шрайера из Bloomberg и его будущей книги под названием Play Nice, но сама компания это пока не подтвердила и не опровергла.

Что известно

"Да, это проект, который, насколько мне известно, находится в разработке. Или, по крайней мере, когда я писал эту книгу, он был в разработке. Да, они работают над шутером StarCraft. StarCraft не умер в Blizzard", – говорит Шрайер.

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О будущей игре пока известно крайне мало. Ее разработку якобы возглавляет создатель Far Cry Дэн Хэй, для которого это стало первым проектом после Overwatch и отмененной Odyssey, которую описывали как "сказочное" приключение в жанре выживания. Персонажи там попадали из реального мира в фантастический, где их ждало много приключений и опасностей.

Компания Blizzard уже дважды пыталась реализовать идею с новой игрой во вселенной StarCraft, но оба раза потерпела неудачу.

StarCraft: Ghost была печально "отложена" почти два десятилетия назад после официального анонса, но к ней так и не вернулись.

была печально "отложена" почти два десятилетия назад после официального анонса, но к ней так и не вернулись. Похожая участь несколько лет назад постигла неанонсированный StarCraft: Ares, поскольку Blizzard, как сообщалось, хотела сосредоточить свои усилия на таких вещах, как Overwatch 2 и Diablo 4.

StarCraft Remastered и StarCraft 2 Remastered были анонсированы для Game Pass 26 сентября на стриме Xbox's Tokyo Game Show.

Конечно же, пока нет никаких даже приблизительных сроков выхода новой игры, а также информации о том, какой она может быть.