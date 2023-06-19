Встреча с лошадью у Red Dead Redemption 2 закончилась катастрофой: эпическое видео

19 июня 2023, 20:43
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Источник:

OldTurtleChilli

Игрок Red Dead Redemption 2 обрадовался, найдя в дикой местности игры новую породу лошадей. Но радость быстро сменилась сожалением, когда встреча окончилась катастрофой.

Как и следовало ожидать от игры-вестерна с открытым миром, лошади играют важную роль в Red Dead Redemption 2. Значительная часть прохождения игры происходит именно верхом.

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Досадный инцидент с лошадью в Red Dead Redemption 2

С разными породами лошадей выбор скакуна может оказать большое влияние на то, насколько быстро и безопасно игрок может передвигаться. Купить скакуна не так уж сложно, но самому приручить его – это совсем другое дело.

На этот раз игрок решил поделиться своей встречей с кентукийским верховым конем. Скакуна геймер встретил в дикой местности игры.

Долго не раздумывая, игрок Red Dead Redemption 2 решил оседлать животное. Похоже, скакун не очень этому обрадовался, так что их встреча закончилась фиаско.

Got too excited to get a Kentucky Saddler but then this happened.
by u/OldTurtleChilli in reddeadredemption

 

Похоже, коню не очень понравилась идея геймера, поэтому он сразу стал сопротивляться. Так продолжалось, пока скакун не улетел вниз со скалы. К счастью для игрока, его персонаж упал с коня на секунду быстрее.

Автор: Василь Денисюк