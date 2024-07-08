В The Witcher 3 вернули механику, которую разработчики прятали от нас 10 лет

Новые моды появляются для третьего "Ведьмака" один за другим после выхода REDkit. В прошлый раз нам вернули удаленный финал, а теперь целую механику, которая оставалась в файлах игры почти 10 лет, но не была доступна к использованию.

Новая старая механика

Модер восстановил гонки на лодках, которые CD Projekt почему-то вырезала из игры. Мод, который уже можно найти на NexusMods так и называется: "Гонки на лодках".

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Как отмечает автор модификации VG247, он использовал REDkit – инструмент для модификаций, предназначен для создания собственных квестов, предметов, анимаций и целых сюжетов с нуля. В описании мода сказано, что гонки на лодках были "запланированы во время разработки, но вырезаны из финальной версии". Теперь вы можете увидеть, как это должно было выглядеть в игре. 26-минутное видео гонок создал сам моддер.

Гонки на лодках: видео

С выходом REDkit в файлах игры было найдено 100% сценария гонок на лодках, что позволило начать процесс восстановления. Были найдены только текстовые и аудиофайлы, остальное было создано с нуля на основе написанного CDPR и тщательного изучения файлов,

– добавляется в описании мода.

Невероятно, что команда модераторов смогла создать все это из одних только текстовых и аудиофайлов, добавив собственную графику и окружение.

Благодаря этому моду в The Witcher 3 появились четыре сценария гонок на лодках, которые происходят в Оксенфурте, Новиградской гавани, Каэр-Трольде и Фарерских островах и вокруг них. Эти маршруты являются заранее заскриптованными, но команда разработчиков планирует в будущем добавить рандомизированные маршруты для этих четырех локаций, а также сделать гонки повторяющимися и добавить другие языки звукового сопровождения, кроме английского.

Это большая задача, особенно для добавления новых голосовых реплик на других языках. Субтитры для мода доступны на 17 языках, но есть ли среди них Украинский, пока неизвестно. Команде мододелов пришлось собирать их из текстовых файлов, оставшихся от этапа разработки CD Projekt, многие из которых могли быть незавершенными.