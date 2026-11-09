Assassin's Creed Hexe отложена: когда теперь ждать игру и что за этим стоит
Следующая основная игра серии Assassin’s Creed под кодовым названием Hexe, по данным инсайдеров, перенесена на более поздний срок. При этом Ubisoft якобы работает над двумя другими проектами.
Что говорят о переносе Hexe?
После успеха Assassin's Creed Shadows и Assassin's Creed Black Flag Resynced Ubisoft, похоже, не успевает воспользоваться волной популярности. Hexe анонсировали вместе с Shadows более четырех лет назад, но с тех пор студия не показала ничего конкретного о ведьмовской игре в открытом мире, пишет GamesRadar.
Точно было известно лишь одно: она выйдет после Shadows. Теперь журналисты со ссылкой на анонимные источники сообщают, что разработка столкнулась с новыми трудностями и игру внутренне отложили еще на год. Вероятная дата релиза – где-то в 2028 году.
Почему разработка Hexe проходит нелегко?
Путь игры к релизу нелегкий и без нового переноса. Ранее в этом году студию покинул ее первоначальный креативный директор Клинт Хокинг. Его место занял Жан Гесдон, ведущий разработчик Black Flag и Origins. Через два месяца ушел и игровой директор Бенуа Ришер.
Какие еще игры серии готовятся?
По словам известного ютубера j0nathan, в разработке находятся еще два проекта с кодовыми названиями: Assassin's Creed Mars и Assassin's Creed Pocket.
- Mars якобы впервые в истории серии перенесет действие в Древний Рим. Издание предполагает, что игра может быть связана с будущим сериалом Netflix. События Assassin's Creed Brotherhood уже происходили в Риме эпохи итальянского Возрождения, поэтому сюжеты теоретически можно связать.
- Pocket, как сообщается, будет происходить в Иерусалиме и станет мобильной игрой, отсюда и название (с английского "pocket" переводится как "карман").
Все это пока что слухи, поэтому до официальных подтверждений от Ubisoft к ним стоит относиться с осторожностью.