Мировой спорт резко ухудшится – звездный игрок НБА предупредил всех перед выходом GTA 6

Выход GTA 6 в ноябре 2026 года может парализовать мировой профессиональный спорт. О угрозе масштабного спада результатов предупредил центровой клуба НБА Хьюстон Рокетс Стивен Адамс.

По мнению баскетболиста, выпуск игры от Rockstar повлияет на сезон как минимум в НБА и НФЛ, сообщает GTA 6 Premium в X.

Спорт под угрозой

Адамс сделал свое заявление во время медиа-дня команды 22 сентября. По его словам, релиз игры 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S заставит спортсменов, тренеров и скаутов полностью погрузиться в исследование вымышленного штата Леонида и города Вайс-Сити, что приведет к временному снижению качества игры.

Вы должны подготовиться к ноябрю. Посмотрите на НФЛ, посмотрите на все остальные лиги и наблюдайте, как их показатели резко упадут,

– прокомментировал центровой Хьюстон Рокетс Стивен Адамс.

Спортсмен отметил, что ситуация должна улучшиться уже в декабре, когда большинство игроков закончат прохождение сюжета или вернутся к привычному режиму.

Однако в ноябре, по его мнению, проблема коснется не только спортсменов на площадке, но и тренерского штаба.

Тренерская работа и аналитика скаутов в ноябре будут просто ужасными. Надеюсь, к декабрю все-таки все вернется к норме,

– добавил Стивен Адамс.

Фрагмент интервью: смотрите видео

Игрок НБА Стивен Адамс заявляет, что уровень игры в НБА "упадет" в ноябре из-за выхода GTA 6 pic.twitter.com/9qmTj6wbF7 – GTA 6 Premium (@GTA6_Premium) 22 сентября 2026

Слова баскетболиста прекрасно иллюстрируют, насколько ожидание GTA 6 вышло за пределы сугубо игровой индустрии.

Болельщики в социальных сетях активно поддержали ироничный, но реалистичный прогноз Адамса. Пользователи шутят, что ноябрь в профессиональном спорте станет "неделями GTA", а некоторые даже предполагают, что игроки будут симулировать травмы ради прохождения видеоигры.

Хотя даже это не звучит так странно, как то, что некоторые жены геймеров угрожают разводом, если их мужья будут играть в GTA 6.