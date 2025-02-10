Стало известно, может ли новая GTA VI появиться на PC на релизе

Ожидаемый криминальный боевик GTA VI от Rockstar Games запланирован к выходу осенью 2025 года, однако пока только для консолей. Отсутствие релиза на PC может существенно повлиять на финансовые показатели компании Take-Two Interactive, которая выступает издателем игры.

По словам генерального директора Take-Two Interactive Штрауса Зельника, доля продаж PC-версий в случае мультиплатформенных игр достигает 40% и более, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

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Несмотря на это, компания не считает, что выпуск GTA VI только на PS5, Xbox Series X и S является ошибкой. Зельник признал, что продажи консолей в последнее время снижаются, тогда как популярность ПК растет, однако он убежден, что выход GTA VI повысит спрос на консоли.

Исторически крупные релизы (а у нас их запланировано немало) способствовали продажам консолей. Я думаю, что в этом году будет так же. И не только из-за нас, но и из-за других игр,

– заявил он в интервью IGN.

Относительно возможной PC-версии GTA VI Зельник ответил уклончиво, намекнув, что Rockstar Games часто выпускает игры сначала для одних платформ, а впоследствии – для других. В качестве примера он привел Sid Meier's Civilization VII, которая впервые в серии получила мультиплатформенный релиз.

Напомним, что события GTA VI будут разворачиваться в вымышленном штате Леонидас, вдохновленном Флоридой. Главными персонажами игры станут Джейсон и Люсия, а разработчики обещают создать "самый большой и наиболее реалистичный мир" в истории серии.

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Релиз игры все еще запланирован на осень 2025 года и пока нет никаких причин переносить его. Фанаты серии с нетерпением ждут более подробные новости по игре, а особенно на второй трейлер и точную дату выхода.