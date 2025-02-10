За словами генерального директора Take-Two Interactive Штрауса Зельника, частка продажів PC-версій у випадку мультиплатформних ігор сягає 40% і більше, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

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Попри це, компанія не вважає, що випуск GTA VI лише на PS5, Xbox Series X та S є помилкою. Зельник визнав, що продажі консолей останнім часом знижуються, тоді як популярність ПК зростає, однак він переконаний, що вихід GTA VI підвищить попит на консолі.

Історично великі релізи (а в нас їх заплановано чимало) сприяли продажам консолей. Я думаю, що цього року буде так само. І не лише через нас, а й через інші ігри,

– заявив він в інтерв’ю IGN.

Щодо можливої PC-версії GTA VI Зельник відповів ухильно, натякнувши, що Rockstar Games часто випускає ігри спочатку для одних платформ, а згодом – для інших. Як приклад він навів Sid Meier’s Civilization VII, яка вперше у серії отримала мультиплатформовий реліз.

Нагадаємо, що події GTA VI розгортатимуться у вигаданому штаті Леонідас, натхненному Флоридою. Головними персонажами гри стануть Джейсон і Люсія, а розробники обіцяють створити "найбільший і найбільш реалістичний світ" в історії серії.

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Реліз гри все ще запланований на осінь 2025 року і наразі немає жодних причин переносити його. Фанати серії з нетерпінням чекають на детальніші новини щодо гри, а особливо на другий трейлер і точну дату виходу.