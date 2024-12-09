К команде NAVI Junior присоединяется новый игрок: кого он заменит

Украинская киберспортивная организация NAVI объявила о замене в составе своей молодежной команды NAVI Junior, которая играет в Dota 2. Бывший игрок был на скамейке запасных, а теперь выставлен на трансфер.

Кто ушел

Команду в этот раз покидает Тамир "daze" Токпанов, который был переведен в инактив. Токпанов является гражданином Казахстана. В NAVI Junior он играл на позиции сапорта, пишет 24 Канал.

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Карьера daze началась в 2020 году, когда в феврале он присоединился к Progress Gaming и принял участие в квалификациях к ESL One Los Angeles 2020 Online – крупного турнира, в основную часть которого игрокам пройти не удалось. Следующие два года он играл с разными успехами за команды SQreen's Squad, young blood и 15 y.o, пока не присоединился к Natus Vincere.



На этом коллаже с бывшим составом NAVI Junior Токпанов первый в верхнем ряду / Фото NAVI

Согласно данным сайта Cyberscore, в начале 2024 года команда NAVI Junior пыталась пройти отборочные этапы для турниров DreamLeague Season 22, ESL One Birmingham, PGL Wallachia Season 1 и DreamLeague Season 23, но безуспешно.

Зато они приняли участие в European Pro League 17: Division 1 и European Pro League 18, где заняли 1 и 3 места соответственно.

Также NAVI Junior заняла 10 место на RES Regional Series: EU 2, а также 6 место на Dota2 World Invitational.

Летом 2024 года NAVI Junior приняла участие в квалификациях на Riyadh Masters 2024, The International 2024 и Elite League Season 2, где заняла 5, 4-е и 3 места соответственно. Команда так и не смогла попасть ни на один турнир.

Позже коллектив пытался отобраться на PGL Wallachia: Season 2, DreamLeague Season 24 и ESL One Bangkok 2024, но так же безуспешно.

Однако ростер одержал победу на European Pro League Season 20 и 21.

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Кто приходит

Новым игроком становится Бакит Эмилжанов, известный под псевдонимом W_Zayac. Он является гражданином Кыргызстана, ему 26 лет. В Dota 2 выступает с 2015 года, когда присоединился к NoLifer5. В марте 2016 года он перешел в Elements Pro Gaming, но уже в августе 2016 года вернулся в NoLifer5. С тех пор он успел поиграть за MVP Revolution, основной состав Natus Vincere, Virtus.pro, NoTechies, HYDRA, Team Secret и снова возвращался в Natus Vincere.

На счету Эмилжанова несколько выигранных турниров, а также много занятых вторых и третьих мест.

Ближайший матч W_Zayac будет с Team Secret в рамках MESA Invitational 2024, куда NAVI Junior получила персональное приглашение. После этого команда сыграет с Talon Esports и AnimeVesta на том же турнире.

Таким образом новый состав NAVI Junior по Dota 2 выглядит так:

Тарас "gotthejuice" Линников.

Артем "Niku" Бачкур.

Юрий "pma" Проц.

Бакит "W_Zayac" Эмилжанов.

Станислав "Riddys" Митрошкин.

Иван "Artstyle" Антонов (тренер).