Хто пішов

Команду цього разу покидає Тамір "daze" Токпанов, який був переведений в інактив. Токпанов є громадянином Казахстану. У NAVI Junior він грав на позиції сапорта, пише 24 Канал.

Дивіться також NAVI сенсаційно вилетіли з Мейджора по Counter-Strike 2, після поразки від HEROIC

Кар'єра daze почалась у 2020 році, коли в лютому він приєднався до Progress Gaming і взяв участь у кваліфікаціях до ESL One Los Angeles 2020 Online – великого турніру, в основну частину якого гравцям пройти не вдалося. Наступні два роки він грав з різними успіхами за команди sQreen's Squad, young blood і 15 y.o, аж поки не доєднався до Natus Vincere.



На цьому колажі з колишнім складом NAVI Junior Токпанов перший у верхньому ряді / Фото NAVI

Згідно з даними сайту Cyberscore, на початку 2024 року команда NAVI Junior намагалася пройти відбіркові етапи для турнірів DreamLeague Season 22, ESL One Birmingham, PGL Wallachia Season 1 і DreamLeague Season 23, але безуспішно.

Проте вони взяли участь у European Pro League 17: Division 1 і European Pro League 18, де посіли 1 і 3 місця відповідно.

Також NAVI Junior зайняла 10 місце на RES Regional Series: EU 2, а також 6 місце на Dota2 World Invitational.

Влітку 2024 року NAVI Junior взяла участь у кваліфікаціях на Riyadh Masters 2024, The International 2024 та Elite League Season 2, де посіла 5, 4-та 3 місця відповідно. Команда і не змогла потрапити на жоден турнір.

Пізніше колектив намагався відібратися на PGL Wallachia: Season 2, DreamLeague Season 24 і ESL One Bangkok 2024, але так само безуспішно.

Однак ростер здобув перемогу на European Pro League Season 20 і 21.

Дивіться також NAVI Junior стають чемпіонами European Pro League Season 21

Хто приходить

Новим гравцем стає Бакит Емілжанов, відомий під псевдонімом W_Zayac. Він є громадянином Киргизстану, йому 26 років. У Dota 2 виступає з 2015 року, коли приєднався до NoLifer5. У березні 2016 року він перейшов до Elements Pro Gaming, але вже у серпні 2016 року повернувся до NoLifer5. З того часу він устиг пограти за MVP Revolution, основний склад Natus Vincere, Virtus.pro, NoTechies, HYDRA, Team Secret і знову повертався до Natus Vincere.

На рахунку Емілжанова кілька виграних турнірів, а також багато зайнятих других і третіх місць.

Найближчий матч W_Zayac буде з Team Secret в рамках MESA Invitational 2024, куди NAVI Junior отримала персональне запрошення. Після цього команда зіграє з Talon Esports і AnimeVesta на тому ж турнірі.

Таким чином новий склад NAVI Junior з Dota 2 виглядає так:

Тарас "gotthejuice" Лінніков.

Артем "Niku" Бачкур.

Юрій "pma" Проц.

Бакит "W_Zayac" Емілжанов.

Станіслав "Riddys" Мітрошкін.

Іван "Artstyle" Антонов (тренер).

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!