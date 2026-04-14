В Steam вернули классические игры по вселенной Warhammer 40K – их продают за бесценок

Фанаты вселенной Warhammer 40K могут разжиться в Steam большим количеством классических видеоигр по ее мотивам, еще и по весьма демократичным ценам. Подробнее – в материале.

Бывшие сотрудники магазина Good Old Games основали собственное издательство, которое переиздало в Steam ряд классических видеоигр, информирует 24 Канал.

Warhammer 40K завоевывает Steam?

Пока хакеры угрожают Rockstar, издатели из Sneg представили коллекцию игр под названием Warhammer Classics, которая содержит как никогда не выходившие в цифровом магазине Valve проекты, так и те, что были удалены из него по тем или иным причинам.

При этом, практически все представители этого "набора" получили технические улучшения. В частности, была проведена работа над стабильностью работы игр чтобы они не вызывали проблем при запуске на современных ПК.

До 20 апреля большинство из проектов доступны в Steam со значительными скидками.

Интересно и жанровое разнообразие: от пошаговых партийных игр до стратегий в реальном времени.

Какие классические игры вошли в коллекцию в Steam?

Space Hulk – 404 гривны (-25%)

Space Hulk: Ascension – 404 гривны (-25%)

Warhammer 40,000: Armageddon – 322 гривны (-25%)

Warhammer 40,000: Sanctus Reach – 322 гривны (-25%)

Talisman: The Horus Heresy – 122 гривны (-25%)

Talisman: Digital Classic Edition – 122 гривны (-25%)

Talisman: Origins – 121 гривна (-26%)

Man O' War: Corsair – Warhammer Naval Battles – 404 гривны (-25%)

Warhammer Quest – 139 гривен (-50%)

Warhammer Quest II: The End Times – 189 гривен (-50%)

Legacy of Dorn: Herald of Oblivion – 116 гривен (-25%)

Chainsaw Warrior – 124 гривны (без скидки)

Chainsaw Warrior: Lords of Night – 149 гривен (без скидки)

Warhammer 40,000: Fire Warrior – 215 гривен (-20%)

Warhammer: Shadow of the Horned Rat – 127 гривен (-20%)

Final Liberation: Warhammer Epic 40,000 – 127 гривен (-20%)

Warhammer 40,000: Chaos Gate – 215 гривен (-20%)

Warhammer 40,000: Rites of War – 127 гривен (-20%)

Warhammer: Dark Omen – 215 гривен (-20%)

Warhammer: Mark of Chaos – Gold Edition – 327 гривен (-20%)

При этом можно также приобрести 13 игр в комплекте Warhammer 40,000 Classics за 2 140 гривен (-42%) или же Warhammer 40,000 Classics: Complete Collection – за 3 987 гривен (-36%).