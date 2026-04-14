У Steam повернули класичні ігри за всесвітом Warhammer 40K – вони коштують безцінь

Фанати всесвіту Warhammer 40K можуть розжитися у Steam великою кількістю класичних відеоігор за його мотивами, ще й за вельми демократичними цінами. Детальніше – у матеріалі.

Колишні співробітники магазину Good Old Games заснували власне видавництво, яке перевидало в Steam низку класичних відеоігор, інформує 24 Канал.

Warhammer 40K завойовує Steam?

Поки хакери погрожують Rockstar, видавці зі Sneg представили колекцію ігор під назвою Warhammer Classics, яка містить як проєкти, що ніколи не виходили у цифровому магазині Valve так і ті, що були видалені з нього із тих чи інших причин.

При цьому, практично всі представники цього "набору" отримали технічні покращення. Зокрема, була проведена робота над стабільністю роботи ігор аби вони не викликали проблем при запуску на сучасних ПК.

До 20 квітня більшість з проєктів доступні в Steam зі значними знижками.

Цікавим є і жанрове різноманіття: від покрокових партійних ігор до стратегій у реальному часі.

Які класичні ігри увійшли до колекції в Steam?

Space Hulk – 404 гривні (-25%)

Space Hulk: Ascension – 404 гривні (-25%)

Warhammer 40,000: Armageddon – 322 гривні (-25%)

Warhammer 40,000: Sanctus Reach – 322 гривні (-25%)

Talisman: The Horus Heresy – 122 гривні (-25%)

Talisman: Digital Classic Edition – 122 гривні (-25%)

Talisman: Origins – 121 гривня (-26%)

Man O' War: Corsair – Warhammer Naval Battles – 404 гривні (-25%)

Warhammer Quest – 139 гривень (-50%)

Warhammer Quest II: The End Times – 189 гривень (-50%)

Legacy of Dorn: Herald of Oblivion – 116 гривень (-25%)

Chainsaw Warrior – 124 гривні (без знижки)

Chainsaw Warrior: Lords of Night – 149 гривень (без знижки)

Warhammer 40,000: Fire Warrior – 215 гривень (-20%)

Warhammer: Shadow of the Horned Rat – 127 гривень (-20%)

Final Liberation: Warhammer Epic 40,000 – 127 гривень (-20%)

Warhammer 40,000: Chaos Gate – 215 гривень (-20%)

Warhammer 40,000: Rites of War – 127 гривень (-20%)

Warhammer: Dark Omen – 215 гривень (-20%)

Warhammer: Mark of Chaos – Gold Edition – 327 гривень (-20%)

При цьому можна також придбати 13 ігор у комплекті Warhammer 40,000 Classics за 2 140 гривень (-42%) або ж Warhammer 40,000 Classics: Complete Collection – за 3 987 гривень (-36%).