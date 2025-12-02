Новая MMO с открытым миром привлекла 9 миллионов игроков всего за 2 недели

Китайская MMO с открытым миром Where Winds Meet демонстрирует впечатляющие результаты после глобального запуска. За первые две недели после релиза игра собрала более 9 миллионов игроков и получила преимущественно положительные оценки в Steam. На это есть несколько причин.

Почему Where Winds Meet так быстро набрала популярность?

Where Winds Meet вышла на платформах Steam и PlayStation 5 всего две недели назад, но уже успела занять заметное место среди онлайн-игр. Студия-разработчик Everstone Studio сообщила о достижении отметки в 9 миллионов пользователей. В своем объявлении команда поблагодарила сообщество игроков, которые присоединились к приключениям в мире игры, пишет 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Успех проекта во многом объясняется его бизнес-моделью. Разработчики заранее заявили, что игрокам не придется тратить деньги, чтобы наслаждаться игрой или достигать прогресса. Такая позиция вызвала одобрительные комментарии в сообществе. Пользователи называют Where Winds Meet образцом правильного подхода к live-service проектам, где на первом месте стоит геймплей и удовольствие игроков.

Игра предлагает открытый мир в восточноазиатском сеттинге и боевую систему, которую сравнивают с Sekiro. Такой подход к combat-механик вместе с впечатляющей визуальной составляющей стал важным фактором привлекательности проекта. Многие игроки уже успели провести более 100 часов в игре, что свидетельствует об их заинтересованности и хорошем восприятии.

Трейлер Where Winds Meet: смотрите видео

На Steam проект получил почти 40 тысяч отзывов, которые формируют общую оценку на уровне "Очень одобрительные". Пользователи подчеркивают, что игра предлагает качественный опыт без необходимости платить. В официальном рейтинге самых популярных игр Steam проект занял пятое место, опередив даже Battlefield 6.

За первый уикенд после релиза Where Winds Meet собрала более двух миллионов игроков. Темпы роста аудитории остаются высокими, что дает основания предполагать дальнейшее увеличение численности сообщества. В жанре MMO традиционно доминируют такие гиганты, как Final Fantasy 14 и World of Warcraft, поэтому появление нового успешного проекта стало приятным сюрпризом для многих.

Пока непонятно, как долго продлится такая популярность, ведь онлайн-игры часто переживают разные периоды активности аудитории. Однако нынешние показатели Where Winds Meet впечатляют, особенно учитывая короткое время после запуска. Достижение отметки в 9 миллионов игроков за две недели демонстрирует потенциал проекта для дальнейшего развития.