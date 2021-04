Группа энтузиастов работает над неофициальным продолжением видеоигры Wolfenstein 3D. Своим проектом они уже занимаются 4 года, а в ближайшее время выпустят финальную версию.

Оригинальная видеоигра Wolfenstein 3D вышла еще в мае 1992 года и оказала значительное влияние на развитие жанра шутеров от первого лица. Сама игра получила исключительно положительные отзывы критиков и имела большой спрос среди геймеров. Поэтому неудивительно, что даже через 30 лет некоторые фанаты работают над неофициальным продолжением этого проекта.

Команда энтузиастов разрабатывает модификацию под названием Wolfenstein: Blade of Agony уже почти 4 года. Стоит отметить, что за это время разработчики уже выпустили два эпизода своей игры. Такое продолжение Wolfenstein пользовалось спросом среди геймеров, поэтому уже 30 апреля выйдет третья часть и обновления для первых двух (почти ремастер). Свой проект они создают на усовершенствованной версии игрового движка GZDoom. Графически игра будет выполнена в духе оригинального Wolfenstein 3D, хотя должно появиться немало современных спецэффектов.

Разработчики пообещали, что всего в игре будет 30 уникальных уровней и немалое количество разнообразных врагов (даже зомби). Играть нужно за всем известного Уильяма Бласковица, который планирует окончательно победить нацистов. Он получил какую-то таинственную записку от старого друга, поэтому и решил снова отправиться на фронт. В видеоигре появится немало разнообразного оружия, полноценная озвучка, музыкальное сопровождение и переделанный искусственный интеллект у врагов.

Интересно, что разработчиков вдохновляли не только игры серии Wolfenstein, но и немало старых и классических видеоигр, например, Doom, Medal of Honor и Call of Duty. Уже сейчас можно совершенно бесплатно загрузить две первые части видеоигры Wolfenstein: Blade of Agony по этой ссылке. Напоследок стоит отметить, что эта модификация заинтересовала даже разработчика оригинальной игры Wolfenstein 3D. В 2017 году Джон Ромеро отметил этот мод в своем твиттере и написал, что это лучшая фанатская работа на этом игровом движке.

Видеоигра Wolfenstein: Blade of Agony / Фото портал Boa.realm667

Трейлер третьего эпизода игры Wolfenstein: Blade of Agony​ – видео