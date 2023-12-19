Хакеры слили в сеть геймплей и детали сюжета Wolverine

Предстоящая игра Wolverine для PS5 от студии Insomniac Games подверглась серьезной атаке. Хакеры слили в сеть геймплей и детали сюжета игры.

Студия Insomniac Games в 2023 году праздновала приличный успех после удачного релиза игры Marvel's Spider-Man 2. Впрочем, к концу года разработчикам ощутимо испортили настроение коварные хакеры.

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Хакеры слили геймплей Wolverine

За сливом стоит группа хакеров, называющая себя Rhysidia. Украв данные предстоящей игры, злоумышленники требовали у Insomniac Games деньги, чтобы не публиковать их.

Да, мы знали, кого атакуем. Мы знали, что разработчики, создающие подобные игры, будут легкой мишенью. Нам удалось получить администрирование домена в течение 20 – 25 минут после взлома сети,

– заявили хакеры.

Группа также подтвердила, что их волнует исключительно финансовая выгода. Утечка включала более 1,5 терабайта информации, включая неполные кадры игрового процесса, подробности сюжета, актеров и озвучку.

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Согласно утечке, игру планировали выпустить в середине 2026 года. Пока неизвестно, может ли такой слив повлиять на планы по срокам релиза игры.