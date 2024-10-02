Никто не хочет Xbox: Microsoft хочет выяснить, почему разработчики отказываются работать с ними

Компания Microsoft расширила сферу деятельности своей исследовательской группы Xbox Research, чтобы лучше понять, почему некоторые разработчики игр отказываются от сотрудничества с консолями Xbox.

Традиционно сосредотачиваясь на анализе игрового сообщества, команда Xbox Research теперь обратит свое внимание на разработчиков игр, чтобы улучшить инструменты и службы Microsoft для создания игр.

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Отзывы и проблемы разработчиков

Новая инициатива имеет целью собрать прямые отзывы от разработчиков игр, особенно тех, кто решил выпустить свои игры на конкурирующих платформах, таких как PlayStation. Microsoft особенно заинтересована в понимании проблем, с которыми сталкиваются разработчики при работе с консолями Xbox.

В частности это касается Xbox Series S, которую критикуют за сам факт существования, поскольку она имеет более низкую производительность по сравнению с более мощной Xbox Series X, а значит разработчикам нужно больше времени и усилий, чтобы адаптировать под нее игры.

В прошлом несколько студий, в частности Remedy и Larian, публично обсуждали трудности разработки для менее мощной Series S, называя ограничения производительности существенным препятствием. Это привело к предположениям, что Xbox Series S может стать главным камнем преткновения для разработчиков при принятии решения о том, выпускать ли игры на платформе Xbox, или нет.

Фокус на американских разработчиках

Сейчас Microsoft сосредоточивает свои опросы и информационно-просветительские усилия на разработчиках, базирующихся в США. Однако со временем компания планирует расширить свои исследования на глобальном уровне, ища информацию от разработчиков со всего мира.

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Выявляя и решая эти проблемы, Microsoft надеется поощрить больше студий разрабатывать и выпускать игры для экосистемы Xbox.