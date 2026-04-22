Microsoft готовит новое партнерство Xbox и Discord: что изменится для Game Pass

Microsoft объявила о новом партнерстве между Xbox и Discord, однако пока не раскрывает, что именно изменится для пользователей. Компания лишь намекнула, что нововведения коснутся подписки Game Pass и сделают сервис более гибким для геймеров.

О новом этапе сотрудничества между Xbox и Discord сообщило издание The Verge. Анонс появился только через день после того, как корпорация снизила стоимость тарифов Game Pass Ultimate и PC Game Pass, что сразу привлекло внимание пользователей.

Что готовит Microsoft для владельцев Game Pass?

Генеральный директор Microsoft Gaming Аша Шарма (Asha Sharma) сообщила, что компания снова объединяется с Discord, чтобы сделать Game Pass более гибким и удобным для игроков. При этом конкретные детали партнерства пока остаются неизвестными.

Поскольку речь идет именно о подписке Game Pass, логично предположить, что владельцы Xbox Game Pass получат новые преимущества или дополнительные бонусы. Сейчас пользователи Game Pass Ultimate уже могут воспользоваться одним месяцем Discord Nitro без дополнительной оплаты, поэтому новое партнерство может расширить это предложение или предложить другие интеграции.

По словам Шармы, Microsoft уже готовится к тестированию будущих изменений. Она отметила, что некоторые пользователи могут заметить соответствующий код в открытом доступе еще до официального запуска. Полноценно все подробности компания пообещала раскрыть в ближайшее время.

Что вообще известно об этих изменениях?

Еще в феврале западные медиа сообщали, что Microsoft изучает возможность интеграции сторонних сервисов в подписки Game Pass. Это может означать курс на создание пакетных подписок по аналогии с другими крупными цифровыми платформами.

Дополнительный интерес к этой теме появился после того, как в марте согендиректор Netflix Грег Петерс (Greg Peters) рассказал журналистам об обмене идеями с Ашей Шармой относительно возможного партнерства в сфере пакетных подписок. Это может свидетельствовать о более широких планах Microsoft по развитию Game Pass не только как игрового сервиса.

Кроме того, буквально недавно появилась информация о том, что Microsoft, вероятно, планирует реализовать что-то вроде конструктора подписки, где игроки самостоятельно смогут выбрать контент и преимущества, которые хотят иметь за ту или иную стоимость. Об этом рассказало издание Windows Central со ссылкой на обсуждение на Reddit.

Что касается сотрудничества Microsoft и Discord, то оно продолжается уже не первый год. Еще в 2018 году пользователям разрешили привязывать профили Xbox Live к аккаунтам Discord. В 2022 году команды Xbox и Discord совместно реализовали интеграцию голосового чата Discord непосредственно в интерфейс консолей Xbox.

Позже функциональность расширили еще больше: пользователи получили возможность запускать стримы Discord и просматривать трансляции прямо на консолях Xbox. Новое партнерство, вероятно, станет следующим шагом в углублении этой интеграции.