Мы снова возвращаемся к эксклюзивам

Корпорация Microsoft готовит масштабный разворот в своей игровой стратегии, планируя сделать больше лучших проектов эксклюзивами для собственных консолей. Главная цель такого шага – наконец-то дать игрокам весомую причину покупать именно Xbox Series X и S, а не устройства конкурентов. Об этом сообщает Bloomberg.

Процесс реструктуризации уже начала руководительница Xbox Аша Шарма. Первые результаты этой политики уже заметны: будущие блокбастеры, такие как Gears of War: E-Day от студии The Coalition и Clockwork Revolution от inXile, были анонсированы исключительно для Xbox и ПК.

Владельцы PlayStation 5 на этот раз останутся в стороне. Несмотря на то, что крупные многопользовательские проекты и в дальнейшем будут выходить на всех платформах, Microsoft намерена оставить самые качественные сюжетные и инновационные игры исключительно для своей экосистемы.

Хотя эти направления бизнеса создали значительную ценность, они не росли теми темпами, на которые мы рассчитывали,

– прокомментировала ситуацию новый глава Xbox Аша Шарма.

Такое радикальное изменение курса происходит на фоне глубокого кризиса. Сейчас игровое подразделение Microsoft занимает третье место, уступая PlayStation и Nintendo Switch. Аша Шарма прямо называет нынешнее положение дел самым тяжелым аппаратным кризисом в истории бренда.

Прежняя стратегия, основанная на огромных инвестициях в новые студии, развитии сервиса Game Pass и выпуске игр на всех возможных устройствах, не принесла ожидаемых результатов. Например, количество подписчиков Game Pass сейчас составляет около 30 миллионов человек, хотя корпорация рассчитывала достичь отметки в 77 миллионов.

Ситуацию осложняют массовые сокращения. На этой неделе работу потеряли 1600 сотрудников, а еще столько же планируют уволить в течение следующего года. Всего под нож попали 3200 специалистов.

Кроме того, пять студий покидают структуру Xbox. Значительные потери понесли разработчики культовых серий: id Software (создатели Doom), ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) и студия Obsidian, которая работала над Fallout: New Vegas.

Все ждут ответа: что будет с The Elder Scrolls 6

Этот перезапуск ставит под вопрос будущее многих ожидаемых релизов на PlayStation 5. Если выход Fable запланирован на 23 февраля 2027 года для обеих платформ, а Minecraft Dungeons 2 должен появиться на консолях Sony и Nintendo уже 29 сентября 2026 года, то с другими крупными играми ситуация сложнее.

Наибольшая интрига разворачивается вокруг The Elder Scrolls 6 от Bethesda. Это однопользовательская игра, которую, к тому же, ждет огромное количество людей, поэтому Microsoft может сознательно не выпускать ее на PlayStation 5, чтобы стимулировать продажи своих консолей. Несмотря на потенциальную потерю сотен миллионов долларов прибыли от продаж в магазине Sony, корпорация может пойти на этот риск ради долгосрочного выживания платформы.

Также в сети ходят слухи о ремастерах Fallout 3 и Fallout: New Vegas, которые могут пойти по стопам недавно обновленной The Elder Scrolls 4: Oblivion. Получат ли к ним доступ владельцы консолей Sony – остается открытым вопросом.

Даже будущее серии Halo выглядит туманным. Хотя летний релиз Halo: Campaign Evolved является мультиплатформенным, это решение было принято еще до прихода Шармы. Следующая крупная часть Halo вполне может вернуться к своим корням и стать строго эксклюзивной для Xbox.