Ми знову повертаємось до ексклюзивів

Корпорація Microsoft готує масштабний розворот у своїй ігровій стратегії, плануючи зробити більше найкращих проєктів ексклюзивами для власних консолей. Головна мета такого кроку – нарешті дати гравцям вагому причину купувати саме Xbox Series X та S, а не пристрої конкурентів. Про це повідомляє Bloomberg.

Процес реструктуризації вже розпочала очільниця Xbox Аша Шарма. Перші результати цієї політики вже помітні: майбутні блокбастери, як-от Gears of War: E-Day від студії The Coalition та Clockwork Revolution від inXile, анонсували лише для Xbox та ПК.

Власники PlayStation 5 цього разу залишаться осторонь. Попри те, що великі мультиплеєрні проєкти й надалі виходитимуть на всіх платформах, Microsoft має намір залишити найякісніші сюжетні та інноваційні ігри лише для своєї екосистеми.

Хоча ці напрямки бізнесу створили значну цінність, вони не зростали тими темпами, на які ми розраховували,

– прокоментувала ситуацію нова голова Xbox Аша Шарма.

Така радикальна зміна курсу відбувається на тлі глибокої кризи. Зараз ігровий підрозділ Microsoft перебуває на третьому місці, поступаючись PlayStation та Nintendo Switch. Аша Шарма прямо називає нинішній стан справ найважчою апаратною кризою в історії бренду.

Попередня стратегія, яка базувалася на величезних інвестиціях у нові студії, розвитку сервісу Game Pass та випуску ігор на всіх можливих пристроях, не принесла очікуваних результатів. Наприклад, кількість підписників Game Pass зараз становить близько 30 мільйонів осіб, хоча корпорація розраховувала побачити цифру у 77 мільйонів.

Ситуацію ускладнюють масові скорочення. Цього тижня роботу втратили 1600 співробітників, а ще стільки ж планують звільнити протягом наступного року. Загалом під ніж потрапили 3200 фахівців.

Крім того, п'ять студій покидають структуру Xbox. Значних втрат зазнали розробники культових серій: id Software (творці Doom), ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) та студія Obsidian, яка працювала над Fallout: New Vegas.

Усі чекають на відповідь: що буде з The Elder Scrolls 6

Цей перезапуск ставить під питання майбутнє багатьох очікуваних релізів на PlayStation 5. Якщо вихід Fable запланували на 23 лютого 2027 року для обох платформ, а Minecraft Dungeons 2 має з'явитися на консолях Sony та Nintendo вже 29 вересня 2026 року, то з іншими великими іграми ситуація складніша.

Найбільша інтрига розгортається навколо The Elder Scrolls 6 від Bethesda. Це однокористувацька гра, яку, до того ж, чекає величезна кількість людей, тому Microsoft може свідомо не випускати її на PlayStation 5, щоб стимулювати продажі своїх консолей. Попри потенційну втрату сотень мільйонів доларів прибутку від продажів у магазині Sony, корпорація може піти на цей ризик заради довгострокового виживання платформи.

Також у мережі ширяться чутки про ремастери Fallout 3 та Fallout: New Vegas, які можуть піти шляхом нещодавно оновленої The Elder Scrolls 4: Oblivion. Чи отримають до них доступ власники консолей Sony – залишається відкритим питанням.

Навіть майбутнє серії Halo виглядає туманним. Хоча літній реліз Halo: Campaign Evolved є мультиплатформним, це рішення прийняли ще до приходу Шарми. Наступна велика частина Halo цілком може повернутися до своїх коренів і стати суворим ексклюзивом Xbox.