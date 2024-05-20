Microsoft может выпустить новую консоль Xbox быстрее, чем все ожидали

В отличие от смартфонов, игровые консоли не выходят каждый год. Разница между поколениями составляет 5-7 лет и сопровождается значительными изменениями в железе. И хотя в этих промежутках могут выходить разнообразные модификации, все же они являются лишь небольшой эволюцией каждой текущей версии. Согласно новым слухам, Microsoft собирается ускорить процесс.

Когда ждать новую консоль

Как утверждает в соцсети X инсайдер, который ранее свил правдивые данные о Call of Duty, надежные источники сообщают, что следующая консоль Xbox может появиться в конце 2026 года, гораздо раньше, чем прогнозировали большинство аналитиков и фанатов, а Call of Duty станет первой игрой на этой консоли.

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На самом деле это уже не впервые, когда мы слышим о потенциальном запуске в такие сроки. Ютубер RedGamingTech впервые сообщил об этом в декабре 2023 года, добавив, что Microsoft может выбрать процессор AMD Ryzen Zen 5.

Цель компании состоит в том, чтобы попытаться повторить самое успешное сегодня поколение Xbox от Microsoft – Xbox 360, которое вышло на рынок за год до PlayStation 3 от Sony и воспользовалось преимуществами этой стратегии.

По состоянию на 2014 год Xbox 360 было продано 84 миллиона единиц .

. Оригинальная консоль тем временем разошлась тиражом лишь 24 миллиона.

Xbox One остановилась на отметке 58 миллионов единиц.

Дуэт серий S и X пока продано чуть более 27 миллионов единиц.

Выйти на рынок раньше своего главного конкурента, Playstation, — рискованная тактика, но она также является одной из немногих доступных для Microsoft, поскольку сейчас она значительно отстает в продажах консолей. Президент Xbox Сара Бонд недавно заявила, что Microsoft сосредоточена на осуществлении крупнейшего технического скачка за всю историю консоли следующего поколения. Вероятно, это является частью упомянутой стратегии.

Так как это будет? Microsoft, похоже, отказывается от обновления среднего поколения, чтобы сосредоточиться на мощной консоли следующего поколения, которая должна появиться в конце 2026 года. В то же время Sony, как ожидается, запустит PS5 Pro позже в этом году, а ее анонс, возможно, состоится в ближайшие несколько недель. Поскольку Sony вряд ли сможет выпустить PlayStation 6 до 2027 или даже 2028 года, Microsoft сможет снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность. Обновление среднего поколения для следующего Xbox также будет вероятным в определенный момент, чтобы учесть тот факт, что PS6 неизбежно будет мощнее, если она выйдет на рынок на год или два позже.

NPU и ИИ, вероятно, будут играть ключевую роль в новом поколении, ведь Microsoft интегрирует искусственный интеллект буквально в каждый свой сервис, приложение и гаджет. Какие функции он там будет выполнять, пока сказать трудно.