Xbox запустила "народные петиции" –просьба об Украинском регионе попала в ТОП 20

Microsoft вернула механику публичных голосований для Xbox-игроков, которую компания не использовала годами. Среди самых заметных инициатив неожиданно оказалось требование официального запуска Xbox в Украине, которое набрало более 2000 голосов.

Платформа "Xbox Player Voice" – система открытых петиций и голосований, где пользователи могут предлагать изменения для экосистемы Xbox и продвигать их голосами сообщества. Инициативу активно поддерживает новая CEO Xbox Аша Шарма, которая делает ставку на восстановление доверия аудитории после ряда противоречивых решений Microsoft, рассказывает 24 Канал.

Может ли Xbox наконец официально прийти в Украину?

Одной из самых резонансных петиций стала просьба официальной поддержки отдельного региона для Украины, которую создал администратор сообщества "XBOX – УКРАИНА" Богдан. На момент публикации она занимает 16 место среди самых популярных запросов сообщества Xbox.

Петиция с просьбой добавить украинский регион / Скриншот 24 Канала

Автор инициативы напоминает, что Microsoft активно работает с украинским рынком в других направлениях: инвестирует в облачную инфраструктуру, поддерживает кибербезопасность государства и сотрудничает с украинскими студиями. В частности, компания продвигала серии S.T.A.L.K.E.R. и Metro, которые имеют украинское происхождение и остаются важными для бренда Xbox.

Несмотря на это, Xbox до сих пор официально не представлен в Украине. Украинские пользователи годами сталкиваются с региональными ограничениями – от отсутствия локального магазина и гривны до проблем с сервисами, оплатой и официальной поддержкой. Часть функций работает только после изменения региона аккаунта или использования других стран.

В материале Windows Central журналист Джез Корден прямо признал эту проблему. Он отметил, что Microsoft уже помогает Украине в сфере технологий и цифровой устойчивости, но Xbox все еще не имеет полноценного присутствия в стране. Хотя он и отмечает, что запуск сервисов в нынешних условиях затрудняют война и постоянные атаки России на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Как на успех петиции отреагировал ее автор?

24 Канал также пообщался с автором украинской петиции Богданом – создателем и администратором сообщества "XBOX – УКРАИНА". По его словам, проблема отсутствия официального украинского региона для Xbox давно стала одной из главных тем среди украинских владельцев консолей Microsoft.

Мы и по сей день не можем официально покупать игры и подписку Game Pass прямо с консоли. Поэтому приходится использовать неудобные методы, которые часто вообще полулегальные,

– объяснил Богдан.

Он говорит, что украинское Xbox-сообщество годами пытается привлечь внимание Microsoft к этой проблеме через соцсети, обращения и различные фанатские инициативы.

"Сообщество Xbox есть, оно большое и никогда не теряет шанса напомнить о себе руководству Xbox в соцсетях и вообще везде, где это возможно", – отметил автор петиции.

По словам Богдана, новая платформа Xbox Player Voice стала для украинских игроков возможностью наконец вынести проблему на глобальный уровень. Именно поэтому он сразу создал отдельную тему об украинском регионе и призвал сообщество поддержать ее голосами.

Я уже не первый год стучу в двери Microsoft и Xbox с помощью различных инициатив, призывая игроков доносить руководству Microsoft наше большое желание получить полноценный украинский регион,

– рассказал он.

Отдельно Богдан отметил активность украинского игрового сообщества. По его словам, существенную роль в продвижении петиции сыграли локальные Xbox-каналы, блогеры и сами игроки.

Для автора инициативы важным стало и то, что украинскую петицию заметило крупное западное игровое издание Windows Central.

Очень приятным бонусом стало то, что мы засветились в статье Windows Central, где нашей теме дали дополнительную огласку, и даже больше – в контексте борьбы с российской агрессией,

– отметил Богдан.

Несмотря на успех петиции, он признает, что гарантий запуска украинского региона Xbox сейчас нет. Впрочем Богдан считает, что украинскому сообществу важно оставаться заметной для Microsoft и продолжать давить на компанию через все доступные каналы.

Мое мнение такое, что надо стучать во все двери, надо оставаться в поле зрения. А пока запасаемся терпением, продолжаем голосовать на платформе, проявлять активность в соцсетях. И однажды мы получим то, о чем годами просили. Спасибо всем кто присоединился! Вы лучшие!

– прокомментировал он.

Какие шансы, что украинский регион действительно появится?

Перспективы для нас действительно выглядят неоднозначно. С одной стороны, запуск официального региона давно назрел: украинская аудитория Xbox существует годами, а присутствие Microsoft в Украине только усилилось после начала полномасштабной войны. К тому же компания уже имеет локализованные сервисы Windows, Microsoft 365 и Azure.

С другой стороны, полноценный запуск Украинского региона Xbox – это не только вопрос желания. Microsoft придется решать вопросы локальных платежей, ценообразования, работы серверной инфраструктуры, поддержки сервисов и юридического присутствия. Также компании следует учитывать риски, связанные с войной и нестабильностью энергетической системы.

Однако само появление Украины среди главных требований глобального сообщества Xbox – уже важный прецедент. По мнению автора петиции она пока является самой масштабной из всех. Если Microsoft действительно хочет доказать, что новая система Player Voice не является просто формальностью, игнорировать этот запрос будет сложнее, поэтому хоть и небольшой шанс на успех у нас все же есть.