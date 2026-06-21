200 евро за GTA 6 – французский ритейлер назвал цену на игру Rockstar

Продажи GTA 6 начнутся 25 июня 2026 года, но цена на игру пока остается загадкой. Правда, геймеры полагают, что французская сеть магазинов случайно раскрыла её на своём сайте.

Остались считанные дни до того момента, когда весь мир наконец узнает, сколько же будет стоить Grand Theft Auto 6, сообщает 24 Канал.

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GTA 6 — какова будет цена игры?

Правда, существует вероятность, что один из европейских "ритейлеров" случайно раскрыл эту информацию раньше запланированного.

Речь идет о французской сети Fnac, которая опубликовала в своём каталоге 5 загадочных "продуктов" для PS5 с датой выхода 19 ноября 2026 года — именно на этот день назначен релиз GTA 6.

Товары пока не имеют названий, но зашифрованы кодами: RS1, RS2, RS3, RS4 и RS5. Геймеры уверены, что RS — это не что иное, как сокращение от Rockstar.

Самым интересным же в этой истории являются цены на пока что пустые "лоты". Предполагается, что все они представляют собой различные уровни изданий GTA 6, и приобретение некоторых из них может серьезно ударить по кошелькам фанатов.

Так, самая дешёвая версия будет стоить €89,99, тогда как за другие издания будут просить €99,99, €109,99 и €119,99. А для особо преданных поклонников есть даже предложение за €199,99.

Трейлер игры: смотрите видео

Последняя цена, вероятно, указывает на коллекционное издание GTA 6, которое будет оснащено дополнительными предметами и имеет все шансы стать одним из самых дорогих в истории серии, если информация подтвердится.

Цены на сайте / Скриншот с X

Впрочем, спешить с выводами не стоит. Rockstar Games и Take-Two Interactive не назовут окончательную цену до 25 июня, когда начнутся предзаказы на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а подобные утечки случались и раньше.