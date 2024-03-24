Комическая смерть геймера в Dragon's Dogma 2 изрядно рассмешила геймеров – интересное видео

Игрок Dragon's Dogma 2 от CAPCOM поделился с сообществом своей первой смертью в игре, которая оказалась настолько забавной, что изрядно рассмешила других геймеров.

Среди многих аспектов успеха проектов в жанре RPG есть один, который почти не подконтролен разработчикам.

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Речь о том, как игры способны генерировать интересный или даже смешной контент самостоятельно. Ярким примером этого является культовый Skyrim, который даже через 13 лет после релиза частенько удивляет геймеров забавными ситуациями.

Dragon's Dogma 2, похоже, также планирует войти в историю индустрии благодаря этому аспекту.

Хотя в игре нет настроек сложности, она довольно требовательна, поэтому умирать игроку приходится довольно часто и смерть в основном не является чем-то странным.

Однако пользователю Reddit под ником Howaito69 удалось умереть таким забавным образом, что другие геймеры даже описали это как эпизод из мультфильма "Looney Tunes".

Как видно из короткого видео, игрок был занят важным делом – сбрасывал валуны со скалы. И вот Howaito69 не рассчитал движений и полетел вниз, все еще держа камень в руках.

В конце концов, когда он упал на землю – камень приземлился идеально на голову его персонажа, что быстро включило экран смерти.

Забавный инцидент в Dragon's Dogma 2 – смотреть видео

Не ожидал, что моя первая смерть будет такой... Игра вылетела и после этого не запускалась, поэтому я думаю, что эта история действительно закончилась, лол, – прокомментировал видео автор.

Увидев этот ролик, другие игроки в комментариях не скрывали восторга от комичности ситуации и начали делиться собственными интересными историями, что успели случиться с ними в Dragon's Dogma 2.