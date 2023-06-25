Забавный мод Skyrim заставил солдата времен Второй мировой драться с драконом: интересное видео

Фанатское сообщество игры Skyrim продолжает развлекаться с совершенно разными модификациями. В этот раз геймер добавил в игру солдата со времен Второй мировой, вступившего в поединок с мифическим драконом.

На протяжении многих лет не было ни одной игры, которая бы культивировала такое огромное сообщество модеров, как Skyrim. Более одиннадцати лет после релиза это сообщество продолжает свои невероятные творения в игре.

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Содат Второй мировой в Skyrim

В этот раз геймер снял забавное видео своей модификации. Он добавил в игру настоящего солдата, похоже, красной армии времен Второй мировой войны.

Тот вступил в сражение с мифическим драконом, используя свой пулемет. Учитывая, что битва происходила на башне замка, кадры больше напоминают шутер Wolfenstein, чем Skyrim.

У Skyrim есть много способов убивать драконов, но метод просто выпустить в него обойму пулемета, безусловно, является одним из самых эффективных на сегодняшний день.