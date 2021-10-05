Загадочный тизер: блогер предполагает, что нашел в игре Far Cry 6 намек на новый проект Ubisoft

Известный блогер JorRaptor нашел интересный QR-код в видеоигре Far Cry 6. Просканировав его он получил доступ к короткому видео, которое очень похоже на тизер нового проекта Ubisoft.

Несколько недель назад мы рассказывали о поклонниках видеоигры Assassin's Creed Valhalla, которые пытались разгадать интересную загадку. Для этого они даже отправились в реальный храм, а самое главное, что на его территории фанаты нашли подсказку, которую там оставили представители Ubisoft.

Подробнее Побывали в реальном храме: фанаты пытаются разгадать загадку с Assassin's Creed Valhalla

Если вкратце, то на одной из стен реальной церкви они нашли QR-код с логотипом Assassin's Creed Valhalla. Один из геймеров его просканировал и получил доступ к короткому видео. Нечто похожее решил сделать и блогер из никнеймом JorRaptor, но уже в другой игре от Ubisoft – Far Cry 6. Дело в том, что вчера спало эмбарго на демонстрацию геймплейных видео, а потому энтузиаст сразу же поделился своими находками.

Итак, он нашел сразу два QR-коды в видеоигре Far Cry 6. Первый находится на ошейнике механического пса, который может сопровождать главного героя. JorRaptor просканировал его и получил доступ к сайту, который связан с аниме по мотивам игры Far Cry Blood Dragon. В целом ничего особенного, хотя и стоит добавить, что на этом сайте можно собрать пазл с артом этого шоу.

Новый арт аниме по мотивам Far Cry Blood Dragon / Фото Ubisoft

А вот второй QR-код, который можно найти на одном из деревянных ящиков, заинтересовал геймеров больше. Дело в том, что после его сканирования можно получить доступ к интересной, но короткой записи. В самом видео можно увидеть карту с тремя стрелками (вероятно герои) и обозначениями зверей, сцену нападения животного на человека, а также забавного персонажа, который выглядит как барабана от оружия.

Стоит отметить, что пока точно неизвестно, что все это значит. Правда, геймеры уже предполагают, что это тизер новой игры Ubisoft или какого-то режима для Far Cry 6. Также игроки думают, что представители этой компании намекают на некий многопользовательский проект. Напоследок стоит отметить, что релиз шестой части состоится уже в ближайшее время, а потому, возможно, это не последняя подобная находка.

Находки JorRaptor: видео